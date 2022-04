Referendo em pano de fundo das eleições locais na Escócia

Embora o Partido Nacionalista Escocês (SNP) tenha definido com prioridade o apoio às famílias no combate à crise do custo de vida, o eterno segundo referendo, conhecido por `Indyref2`, mantém-se em pano de fundo.

A chefe do Governo escocês e líder do SNP, Nicola Sturgeon, quer realizar uma nova consulta em 2023 e um bom resultado eleitoral será mais um argumento junto do primeiro-ministro, Boris Johnson.

"Se o SNP tiver um bom desempenho, vai dizer que está na altura de avançar. Mas mantém-se a dúvida sobre se vai conseguir autorização", disse à Agência Lusa a professora de ciências políticas da universidade London School of Economics, Sara Hobolt.

Um total de 1.227 autarcas vão ser eleitos nas 32 autarquias do país de acordo com o sistema de voto transferível, em que os eleitores podem classificar os candidatos por ordem de preferência, de forma a assegurar que os eleitos têm o apoio da maioria.

Nas eleições autárquicas anteriores, em 2017, o SNP ganhou 32% dos votos de primeira preferência e ganhou 431 postos, mantendo a primeira posição em todo o país, além de ter conquistado a maioria nas duas principais cidades, Edimburgo e Glasgow.

O Partido Conservador (276 postos) também fez progresso à custa do `Labour` (262), reivindicando o estatuto de principal partido contra a independência - à qual os trabalhistas e os liberais democratas (67) também se opõem.

A campanha tem sido dominada pela crise do custo de vida, que está a afetar pessoas em todo o Reino Unido devido ao aumento dos preços da energia, combustíveis e alimentação.

Mas também surgem nos programas eleitorais as listas de espera nos serviços de saúde públicos, a política de combate às alterações climáticas e o dilema de uso ou não dos recursos de gás e petróleo no Mar do Norte, além do investimento na educação.

Estas questões refletem a importância destas eleições para testar a opinião pública a nível regional e nacional, um ano depois da maioria do SNP na assembleia regional de Holyrood, e dois anos depois das legislativas para Westminster.

O País de Gales, onde o problema constitucional não é tão urgente, partilha com a Escócia as crises do custo de vida e no sistema de saúde, onde as listas de espera atingiram níveis recorde como resultado da pandemia covid-19.

Embora as autoridades locais tenham pouco controlo direto sobre estas questões, são elas o ponto de contacto para a maioria das pessoas, pelo que o escrutínio também representa um teste para os partidos políticos, a nível regional desde a eleição de 2021 para o parlamento regional (Senedd) e a nível nacional desde as eleições de 2019.

Um total de 1.234 assentos vão a votos em 22 autarquias no País de Gales, através do sistema de maioria simples.

Nas autárquicas de 2017, o Partido Trabalhista foi o partido mais votado (472 postos), embora tenha perdido terreno para os Conservadores (184 postos) e para o independentista Paid Cymru (202).

No País de Gales, os candidatos independentes conquistaram 322 postos e o controlo de três autarquias, pelo que o seu desempenho pode afetar o dos restantes partidos.