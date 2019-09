Refinarias sauditas incendiadas por drones de origem desconhecida

RTP14 Set, 2019, 08:08 / atualizado em 14 Set, 2019, 08:14 | Mundo

drones nas instalações de Abqaiq e Khurais". Segundo um porta-voz do Ministério, citado pela televisão qatariota Al Jazeera , "às4h00 (1h00 GMT) as equipas de segurança industrial da Aramco começaram a combater os fogos resultantes denas instalações de Abqaiq e Khurais".





No passado, a Aramco tem-se vangloriado de possuir, com a refinaria de Abqaiq, "a maior instalação do mundo para estabilização de petróleo em rama", que pode processar atésete milhões de barris por dia. Em 2006, a Al Qaeda tentou, sem êxito, atacar a refinaria. O ataque desta madrugada não teve efeitos visíveis sobre as cotações do petróleo, mas o facto é atribuído à circunstância de estarem fechadas as principais bolsas.







Não há por enquanto qualquer reivindicação do ataque e o Ministério não indicou suspeitas de uma origem específica, limitando-se a afirmar que estão em curso investigações.





Nota-se, contudo, que vários ataques anteriores levados a cabo com drones provieram dos rebeldes houthis, que combatem para derrotar a intervenção saudita no vizinho Iémen. Ainda no mês passado, os houthis conseguiram incendiar uma instalação industrial sa mesma Aramco para liquefacção de gás natural, situada Shaybah. O incêndio causou danos materiais avultados, mas nenhuma vítima.





Quanto aos ataques de ontem, a Al Masirah TV, televisão-satélite houthi, não noticiou imediatamente o sucedido. Vídeos que circulavam online mostravam colunas de fumo sobre a refinaria de Abqaiq e o que parecia ser um tiroteio ouvido em fundo.