Reforço da comissão da Defesa da Segurança Nacional em Macau entra terça-feira em vigor

De acordo com o regulamento administrativo, agora publicado em Boletim Oficial, "o Governo Popular Central cria, junto da Comissão (da Defesa da Segurança Nacional), um lugar de assessor para os assuntos de segurança nacional, a quem cabe a supervisão, orientação, coordenação e apoio à RAEM (Região Administrativa Especial de Macau) no desenvolvimento dos trabalhos de defesa da segurança do Estado, e participar nas reuniões da Comissão".



O lugar de assessor para a segurança nacional será ocupado pelo diretor do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, sendo os restantes três lugares de assessores técnicos também para elementos da mesma entidade.



Em comunicado, o governo de Macau prometeu "apoiar, proativamente, o trabalho do assessor para os assuntos de segurança nacional e dos assessores técnicos, de forma a cumprir-se conjuntamente as responsabilidades constitucionais de defesa da segurança nacional".



Na mesma nota, as autoridades indicaram ainda que vão aperfeiçoar os regimes jurídicos e mecanismos de execução, "reforçando constantemente a consciência sobre a segurança nacional de todos os residentes de Macau".



Em 6 de dezembro, a eurodeputada portuguesa Isabel Santos (PS), que integra a Comissão de Assuntos Externos e a Subcomissão dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu, considerou a nomeação de quatro representantes de Pequim para a Comissão de Defesa da Segurança Nacional de Macau, "é bem ilustrativa da escalada autoritária e abusiva da China".



"A exemplo de ocasiões anteriores, este alegado 'reforço da segurança nacional' constitui apenas um disfarce para um crescente e evidente controlo por parte do Governo chinês e consequentemente, mais uma ameaça aos direitos, liberdades e garantias consagrados na Declaração Conjunta Luso-Chinesa, assinada aquando da passagem administrativa do território", o que é "algo que não pode ser tolerado", comentou, em declarações à Lusa, Isabel Santos.