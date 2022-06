Reforço de armamento. EUA vão entregar mísseis de maior alcance e precisão à Ucrânia

Ao 98.º dia de invasão russa e numa altura em que a Ucrânia enfrenta grandes dificuldades para travar os avanços russos no Donbass, o presidente norte-americano confirmou um importante reforço na ajuda a Kiev com o envio de sistemas de mísseis mais avançados, capazes de atingir alvos mais distantes e com maior precisão.







O envio do novo sistema de mísseis e munições faz parte de um pacote de apoio no valor de 700 milhões de dólares.





o presidente norte-americano considera que o envio deste armamento irá permitir o reforço da posição negocial de Kiev no contexto diplomático. Num artigo de opinião publicado no jornal The New York Times

“Como o presidente Volodymyr Zelensky disse, esta guerra ‘só irá terminar de forma definitiva através da diplomacia’”, assinalou Joe Biden, reconhecendo no entanto que “todas as negociações refletem os factos no terreno”.











“Foi por isso que decidi que vamos fornecer aos ucranianos sistemas de mísseis e munições mais avançados que lhes permitirão atacar com maior precisão os principais alvos no campo de batalha na Ucrânia”, adiantou Joe Biden.

“Não estamos à procura de uma guerra entre a NATO e a Rússia”





o sistema de mísseis M142 de alta mobilidade (HIMARS), que consegue lançar vários mísseis guiados com precisão contra alvos até 70 quilómetros de distância, o que ultrapassa em muito a capacidade atual das forças ucranianas. De acordo com a BBC , que cita um responsável da Casa Branca, os Estados Unidos vão enviar, entre outras armas,

Os Estados Unidos esperam agora que a Ucrânia mobilize o armamento para a região do Donbass, onde os combates se têm intensificado nas últimas semanas. De resto, Washington recebeu garantias por parte do presidente ucraniano de que as armas em causa não serão utilizadas para atingir alvos em território russo, revela a BBC.





Nesse sentido, Joe Biden nega no artigo hoje publicado que o reforço na ajuda à Ucrânia constitua uma declaração de guerra ou um envolvimento direto por parte dos norte-americanos ou da NATO.





“Não estamos à procura de uma guerra entre a NATO e a Rússia. Por mais que discorde de Putin e considere as suas ações um ultraje, os Estados Unidos não vão tentar provocar a sua deposição em Moscovo”, lê-se no artigo.





Em finais de março, durante uma visita à Polónia, o presidente dos Estados Unidos defendia que Vladimir Putin “não poderia continuar no poder”





No artigo da edição de hoje do NYT, Biden procura colocar-se numa posição mais moderada. “Enquanto os Estados Unidos ou os nossos aliados não forem atacados, não estaremos diretamente envolvidos neste conflito, seja com o envio de tropas norte-americanas para lutar na Ucrânia ou com o ataque a forças russas”, afirma Joe Biden.





“Não estamos a encorajar ou a permitir que a Ucrânia ataque para lá das suas fronteiras. Não queremos prolongar a guerra, apenas infligir dor à Rússia”, acrescenta.





Na primeira reação ao anúncio de Joe Biden, o Kremlin considerou esta quarta-feira que o envio de mais munições e sistemas de mísseis avançados é uma decisão “extremamente negativa”.





O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Rybakov, refere mesmo que o envio deste tipo de armamento irá “aumentar o risco de um confronto direto” entre Washington e Moscovo.

Rússia deve servir de exemplo “a outros possíveis agressores”





O presidente norte-americano lembra no artigo de hoje que o grande objetivo dos Estados Unidos neste conflito é garantir uma Ucrânia “democrática, independente, soberana e próspera”, com os meios suficientes para “dissuadir e defender-se contra novas agressões”.





“O povo ucraniano surpreendeu a Rússia e inspirou o mundo com o seu sacrifício, coragem e sucesso no campo de batalha. O mundo livre e muitas outras nações, lideradas pelos Estados Unidos, uniram-se ao lado da Ucrânia com apoio militar, humanitário e financeiro sem precedentes”, destaca Joe Biden.





Por isso, argumenta, “apoiar a Ucrânia nesta hora de necessidade não é apenas a coisa certa a fazer”.





“É do nosso interesse nacional vital assegurar uma Europa pacífica e estável e deixar claro que as coisas não se resolvem pela força. Se a Rússia não pagar um preço elevado pelas suas ações, isso irá enviar uma mensagem a outros possíveis agressores de que também eles podem invadir território e subjugar outros países”, assinala o presidente norte-americano.







Assim, outras "democracias pacíficas” poderão ter a sua sobrevivência “em risco”, alertou. A ausência de uma resposta firme à Rússia “pode marcar o fim da ordem internacional baseada em regras e abrir a porta a agressões noutros lugares, com consequências catastróficas em todo o mundo”.









Na semana passada, o presidente norte-americano afirmou, durante uma visita ao Japão, que os Estados Unidos estariam prontos a responder pela via militar a uma eventual incursão chinesa na ilha de Taiwan.

Exercícios com forças nucleares em Ivanovo

Joe Biden abordou ainda a questão das armas nucleares. “Atualmente não temos indicações de que a Rússia tenha intenção de utilizar armas nucleares na Ucrânia, embora a retórica ocasional da Rússia de agitar o sabre nuclear seja em si mesma perigosa e extremamente irresponsável”, escreve o presidente norte-americano.





“Deixem-me ser claro: qualquer uso de armas nucleares neste conflito em qualquer escala seria completamente inaceitável para nós assim como para o resto do mundo e acarretaria consequências severas”, alerta Joe Biden.





Logo após o anúncio de Joe Biden sobre o envio de mais munições e sistemas de mísseis avançados, o Ministério russo da Defesa indicou que as forças nucleares russas estão destacadas em exercícios militares na região de Ivanovo, a nordeste de Moscovo.





De acordo com a agência Interfax, que cita o Kremlin, cerca de 1.000 militares russos estão a participar neste exercício militar, com recurso a mais de 100 veículos, incluindo lançadores de mísseis balísticos intercontinentais Yars.