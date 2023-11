Reforço de entidades de vigilância do poder protege democracia de erosão, diz estudo internacional

"Em vários países, detetam-se sinais de erosão, sobretudo ao nível do controlo do funcionamento dos sistemas políticos. Mas, se fizermos um balanço, o ano de 2021 foi pior do que o de 2022, e continuamos aos níveis mais elevados de sempre da saúde das democracias", explicou à Lusa Alex Hudson, consultor sénior do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA), que esta semana divulgou o seu relatório anual sobre O Estado Global da Democracia 2023.

Neste documento, o IDEA sublinha que quase metade (85) dos 173 países inquiridos sofreu um declínio em pelo menos um indicador-chave do desempenho democrático nos últimos cinco anos, com base em 17 parâmetros que vão desde as liberdades civis à independência judicial.

Para Alex Hudson, um dos problemas por detrás deste declínio em vários países tem origem no excesso de concentração de poderes, que torna alguns regimes mais autoritários e, por isso, mais difíceis de controlar.

Nas suas recomendações, o IDEA avisa para a utilidade de um reforço de poderes das chamadas "instituições compensatórias", para impedir a erosão das instituições democráticas e para reagir ao entrincheiramento das forças autoritárias.

"Estas instituições compensatórias devem ver os seus poderes reforçados, tornando-se uma espécie de ecossistema de vigilância", defende Hudson, mostrando-se otimista relativamente à capacidade destas organizações para contrabalançar esses excessos de concentração de poder.

Estas instituições compensatórias podem ser organizações ou movimentos mais ou menos organizados na sociedade civil, desde comissões anticorrupção, jornalismo de investigação, associações de monitorização eleitoral ou redes de proteção de direitos cívicos.

Portugal revela bons sintomas de saúde do regime democrático, mas, ainda assim, teve quedas acentuadas em alguns índices, nomeadamente na questão da representação política, que mede a forma como os cidadãos se sentem representados pelos eleitos.

"Em vários países europeus, incluindo Portugal, notámos um declínio no índice de representatividade, no índice de Estado de Direito, e no índice de liberdades cívicas, como a liberdade de expressão. Isto pode estar relacionado com a maior dificuldade de alguns setores se verem representados; ou com a maior dificuldade de os partidos exercerem a sua atividade de vigilância do sistema", explicou o consultor sénior do IDEA.

Mas Alex Hudson desvalorizou o risco de uma forte erosão no sistema democrático em Portugal, que admitiu continuar a ser robusto, e mostrou-se bem mais preocupado com a situação de outros países europeus, como a Hungria e a Polónia, que revelam quedas abruptas no sensível índice do Estado de Direito.

"Este índice é particularmente importante porque é um dos pilares do projeto da União Europeia. O facto de alguns países da comunidade terem debilidades neste índice deve ser analisado com atenção, porque pode expressar uma transição para regimes mais autoritários", explicou o consultor.