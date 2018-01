Reforço do dispositivo policial na Catalunha custou 87 milhões de euros a Espanha

Christopher Marques - RTP18 Jan, 2018, 11:33 | Mundo

O custo, revelado no Senado, inclui os gastos em deslocação, alojamento, manutenção e refeições referentes aos milhares de polícias que foram enviados para a Catalunha. Em média, cerca de 4,500 agentes estiveram diariamente mobilizados nesta missão. Nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, foram mais de seis mil.



“É um preço muito elevado que todos nós, espanhóis, temos de pagar devido à irresponsabilidade e obstinação do Governo independentista”, defendeu-se o ministro espanhol do Interior, citado pelo El País.



Apesar do custo elevado da operação, o Governo de Mariano Rajoy insiste que esta era necessária devido à realização do referendo independentista, considerado ilegal pela justiça espanhola, na Catalunha.



A intervenção da Polícia espanhola no dia do referendo foi amplamente criticada. Centenas de pessoas ficaram feridas na tentativa de Madrid em confiscar boletins de voto, urnas e impedir a votação. Zoido justifica a intervenção com “a limitada eficácia” da polícia regional da Catalunha, os Mossos d’Esquadra, na missão de impedir a votação.



O governante assinala que a democracia espanhola “viveu um dos seus momentos mais graves” devido ao “gravíssimo desafio de um Governo irresponsável”. Segundo Madrid, a polícia espanhola conseguiu desativar 113 centros de votação e impedir a abertura de cerca de uma centena de outros locais de voto.



Apesar da ação da polícia espanhola, a Generalitat da Catalunha anunciou que mais de dois milhões de catalães conseguiram votar no referendo. Noventa por cento destes eleitores votaram a favor da independência da região.