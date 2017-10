Reformado e amante de póquer. Quem era Stephen Paddock, o atirador de Las Vegas?

Andreia Martins - RTP02 Out, 2017, 22:30 / atualizado em 02 Out, 2017, 22:32 | Mundo

"Era um homem rico, gostava de jogar póquer online e gostava de viajar em cruzeiros. Nunca tinha usado a sua arma, isto não faz sentido". Eric Paddock, irmão do autor do maior massacre da história contemporânea norte-americana, contou ao Las Vegas Review-Journal que sentiu "como se um asteróide tivesse caido do céu" quando soube da notícia esta segunda-feira em Orlando, na Florida.No quarto de hotel, Paddock tinha 19 espingardas, duas das quais montadas em tripés nas janelas, e centenas de munições, segundo o New York Times.



A vida discreta e o cadastro inexistente de Stephen Paddock dificilmente deixariam prever o tiroteio ocorrido este domingo em Las Vegas, que provocou pelo menos 58 mortos e 515 feridos. O autor do ataque estava no hotel Mandalay Bay Casino desde a passada quinta-feira, para onde terá levado as armas sozinho e pelas próprias mãos.



No domingo disparou sobre 22 mil espetadores que se encontravam num concerto de Jason Aldean, um músico norte-americano de country.



"Não tínhamos conhecimento deste indivíduo. Não sei como poderíamos ter evitado isto", disse esta tarde o xerife de Las Vegas, Joseph Lombardo.



Paddock vivia a cerca de 130 quilómetros da cidade de Las Vegas, na pequena cidade de Mesquite, uma zona de fronteira com o Arizona, popular entre apostadores e amantes de golfe. Tinha comprado uma casa naquela zona em 2015. Não tinha registo criminal, a não ser uma mera infração de trânsito.



Antes de viver em Nevada, o atirador viveu no Texas, numa terra igualmente com o nome de Mesquite, onde trabalhou como gestor imobiliário.



Segundo o irmão, mudou-se há dois anos devido à paixão pelo jogo e pelos casinos e não pertencia a nenhuma organização política ou religiosa. Os dois tinham falado pela última vez em agosto, por altura da passagem do furacão Irma na Florida.



Patrick Benjamin Paddock, pai do atirador, foi um conhecido assaltante de bancos que esteve na lista dos criminosos mais procurados pelo FBI no final dos anos 60. Os filhos nunca o conheceram. Quando nasceram, já o pai se encontrava em fuga.



Um póster da polícia federal datado de 1961 e encontrado pela CNN descreve Patrick Paddock como "psicopata", "alegadamente com tendências suicidas, deverá estar armado e deve ser considerado muito perigoso".

"Algumas pistolas, talvez uma espingarda"

Não se sabe o que poderá ter desencadeado este tiroteio. O Estado Islâmico garante que Paddock era um soldado da organização "há vários meses", mas o FBI não encontrou até agora quaisquer indícios de terrorismo neste ataque.



A televisão norte-americana NBC referia esta segunda-feira que Paddock realizou nas últimas semanas várias transferências bancárias relacionadas com apostas, mas não é claro se essas transferências dizem respeito a ganhos ou perdas.



A fotografia de Paddock encontrada pela ABC News mostra o atirador num bar, aparentemente com um copo na mão. Até ao momento, nada indicía que o autor tenha histórico de problemas com álcool.



Divorciado há 27 anos, sem filhos, Stephen Paddock tinha uma licença de caça no Texas, onde viveu durante algum tempo.



Uma mulher, Marilou Danley, foi identificada como companheira atual ou colega de quarto de Paddock, mas a polícia considera que não esteve envolvida neste ataque. A mulher estaria nas Filipinas quando se deu o tiroteio.



A casa em Mesquite "estava limpa, bonita, nada fora do normal", disse esta segunda um responsável do departamento de polícia da cidade. Na habitação foram encontradas algumas armas e munições, mas nada de extraordinário, segundo a polícia local, habituada aos números elevados de posse de armas nesta região dos Estados Unidos.



Segundo o irmão, Paddock teria "algumas pistolas" guardadas e "talvez uma espingarda", mas nunca soube de "armas automáticas" como as que utilizou no ataque de Las Vegas.



Paddock comprou várias armas no passado que não correspondem às que foram encontradas esta madrugada no 32.º andar no hotel Mandalay Bay Casino. A polícia suspeita que as armas possam ter sido alteradas para funcionarem como armas automáticas.



Os acontecimentos de domingo prometem trazer mais uma vez a debate o acesso generalizado e facilitado a armas de fogo nos Estados Unidos. No Nevada, onde ocorreu o massacre este domingo, a constituição é bastante permissiva no que diz respeito ao armamento e prevê que "todos os cidadãos" tenham acesso a armas para sua segurança e defesa, sem que para isso seja necessária uma permissão ou uma licença.