Reformas da economia parecem "feito inalcançável" - PR Guiné Equatorial

Num discurso hoje divulgado pela Presidência e no qual felicitou o povo do país pelos "52 anos de exercício das suas liberdades", Teodoro Obiang Nguema recordou a terceira Conferência Económica Nacional, realizada em 2019, em que foram atualizadas as principais linhas de atuação do país, em particular no estabelecimento de um conjunto de reformas nos anos seguintes para permitir ao país sair da recessão económica que enfrenta desde 2016.

Devido à pandemia de covid-19 e consequentes efeitos junto da economia e do setor petrolífero, de que o país depende, Obiang considerou que os objetivos aí traçados são agora "um desafio".

"Estes planos económicos parecem um feito inalcançável, mas queremos encorajar o povo de que nada é impossível, se a nossa vontade e determinação forem firmes", disse o Presidente, acrescentando que "a reestruturação do Governo, a luta contra a corrupção e o ajustamento orçamental são mecanismos" que estão a ser colocados em prática "para enfrentar esta crise".

O chefe de Estado equato-guineense pediu que os seus compatriotas reconheçam "o grande processo de desenvolvimento do país até aos níveis atuais" e que "vejam com otimismo o futuro" da Guiné Equatorial, ainda que reste um "grande caminho que falta percorrer para alcançar" um pleno desenvolvimento económico, incluindo a diversificação dos meios de produção.

No discurso, Obiang assinalou os 52 anos da independência do país, obtida em 12 de outubro de 1968, junto de Espanha, garantindo que o país é agora "um Estado de paz, harmonia e estabilidade".

"A Guiné Equatorial é hoje um Estado de paz, harmonia e estabilidade a todos os níveis. Por esta razão, também queremos felicitar os cidadãos estrangeiros que escolheram residir aqui e contribuir com as suas atividades para o desenvolvimento da Guiné Equatorial, que, lado a lado, partilharam connosco as vicissitudes da sua contribuição para o desenvolvimento nacional", disse Obiang, num comunicado hoje divulgado pela Presidência e no qual felicitou o povo do país pelos "52 anos de exercício das suas liberdades".

Obiang assinalou que a conquista da independência retirou ao país a ocupação ilegal do território por potências estrangeiras, em que "o cidadão se convertia num simples instrumento de exploração" e estava "despojado de toda a responsabilidade de decidir os assuntos da própria nação".

O chefe de Estado recordou que a luta pela libertação do povo da Guiné Equatorial contra o colonialismo "desencadeou uma perseguição" aos cidadãos que estavam contra a presença estrangeira no país e que resultou em "deportações, detenções arbitrárias, trabalhos forçados sem remuneração, contribuições obrigatórias e gratuitas" ou assassinatos políticos e desaparecimentos que levaram parte da população a refugiar-se em países vizinhos.

Para o governante, que lidera o país desde 1979, o colonialismo não é apenas praticado por estrangeiros, mas "também pode ser praticado por qualquer cidadão nacional que não respeite a condição humana dos seus irmãos ou irmãs", dando o exemplo do "regime ditatorial de triste memória" liderado por Francisco Macías, seu tio, contra quem realizou um sangrento golpe de Estado.

Obiang considerou que durante os 11 anos da liderança de Macías "só é possível recordar" a "destruição do tecido económico e as poucas infraestruturas existentes na altura".

A pandemia de covid-19 afetou também a realização de cerimónias públicas, algo que o chefe de Estado lamentou.

"Apesar da alegria espontânea que brota nos nossos corações da comemoração deste grande acontecimento, não conseguimos organizá-lo como habitualmente, com atos de manifestação pública, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19 que, como sabem, está a afetar toda a humanidade", disse Obiang, que expressou a sua "mais profunda simpatia" pelos compatriotas que morreram devido à doença, provocada por um coronavírus.

Desde o início da pandemia, em março, a Guiné Equatorial registou 5.063 casos oficiais de covid-19, incluindo 83 mortos, de acordo com os dados mais recentes.

No seu discurso, o Presidente equato-guineense abordou por várias vezes a questão da paz, "um dos objetivos básicos do Estado".

"A paz, que é um dos objetivos básicos do Estado equato-guineense, estampado no nosso estandarte nacional `Unidade, Paz e Justiça` constitui a base indispensável para nossa sociedade possa desenvolver livremente as atividades à sua escolha para o desenvolvimento nacional", disse Obiang, que garantiu que o desenvolvimento recente do país "não se deve tanto aos seus recursos naturais" mas à "estabilidade política que o país conheceu durante este período".

Teodoro Obiang, o Presidente em funções há mais tempo em todo o mundo, acrescentou que esta paz tem sido conseguida apesar "dos inimigos internos e externos" do país, que "tentaram forçar mudanças políticas por meios inconstitucionais".

Desde a sua independência de Espanha, em 1968, a Guiné Equatorial tem sido considerada pelos grupos de direitos humanos como um dos países mais repressivos do mundo, devido a alegações de detenção e tortura de dissidentes e de fraude eleitoral.

A Guiné Equatorial integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.