Refugiados do Burundi mortos por militares na República Democrática do Congo

16 Set, 2017

Segundo Yunusi, 15 das 34 vítimas mortais eram mulheres.

Anteriormente, Josué Boji, chefe de gabinete do ministro do Interior da província do Kivu do Sul, tinha afirmado que 18 refugiados do Burundi foram mortos na sexta-feira no leste da República Democrática do Congo por militares durante "confrontos" entre os dois grupos.

As forças armadas da República Democrática do Congo (FARDC) pretenderam dispersar na sexta-feira em Kamanyola refugiados "disparando para o ar, mas foram atacados com pedras", declarou à AFP Josué Boji, chefe de gabinete do ministro do Interior da província do Kivu do Sul.

"Lamentamos a morte de um militar da FARDC e dos 18 refugiados do Burundi", adiantou a mesma fonte.