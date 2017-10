Refugiados recusam-se a sair de campo de detenção da Ilha de Manus

RTP31 Out, 2017, 16:33 | Mundo

Centenas de refugiados e requerentes de asilo detidos num centro de acolhimento na Ilha Manus, na Papua Nova Guiné, manifestaram-se contra o enceramento do centro de detenção alegando que o encerramento forçado é uma violação aos direitos humanos, tendo sido negado o acesso a água, comida, eletricidade e condições mínimas de segurança.



Os cerca de 700 refugiados alegam não querer sair do centro, receando ataques de moradores locais que já se manifestaram contra a permanência destes na cidade.



Nos últimos anos, todos os refugiados que procuraram asilo na Austrália são alojados no centro de Manus e num outro centro de uma pequena nação do Pacífico, a ilha de Nauru, pelo Governo de Camberra.



O Supremo Tribunal da Papua Nova Guiné ordenou, em abril, o encerramento do centro de detenção até ao dia de hoje, considerando ser inconstitucional manter aquelas pessoas detidas no centro australiano de Manus.



Toda a eletricidade, água e comida deixou de ser distribuída esta manhã no centro e as autoridades locais informaram que o espaço do centro pode ser desmantelado esta quarta-feira.



Na segunda-feira, muitos dos refugiados recolheram e armazenaram água da chuva com caixas e garrafas vazias.



O centro de detenção, que se tem mantido como offshore e recolhido refugiados que chegam à Austrália pelo mar, está a ser encerrado para ser devolvido à Força de Defesa de Papua Nova Guiné.



A maioria dos refugiados e requerentes de asilo detidos em Manus, recusam-se a ser deslocados para um centro temporário, alegando temer pela sua segurança.



O Governo de Camberra continua a rejeitar o acolhimento destas pessoas na Austrália, argumentando que o seu acolhimento encoraja as redes de tráfico humano, podendo aumentar o número de mortos em alto mar.



No início da semana, o Governo da Papua Nova Guiné voltou a exigir à Austrália que assuma responsabilidade pelos refugiados que alojou no seu território.