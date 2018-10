Refugiados rohingya no Bangladesh vão ser repatriados

RTP30 Out, 2018, 16:39 / atualizado em 30 Out, 2018, 18:05 | Mundo

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh, Shahidul Haque, disse “esperar iniciar o repatriamento até meados de novembro”. O anúncio foi feito em Dacca, após um encontro entre representantes dos dois países.



“Será a primeira fase” de um processo que envolve mais de 720 mil pessoas de etnia rohingya, a viverem em acampamentos improvisados no Bangladesh desde agosto do ano passado. Fugiram da repressão militar e das milícias budistas no Estado de Rakhine, no oeste da antiga Birmânia, de onde relatavam episódios de violações e assassinatos.



O interlocutor birmanês acrescentou que as duas partes chegaram a acordo para um “plano muito concreto”. “Nós mostrámos a nossa vontade política, a nossa flexibilidade e a nossa disponibilidade para começar o repatriamento o mais cedo possível”, afirmou Myint Thu.



As autoridades de Myanmar tornaram público, nos últimos meses, o regresso de mais de uma centena de refugiados rohingya. Contudo, o Bangladesh sustentava que o processo oficial do retorno da minoria muçulmana não tinha começado.



Em novembro, os dois países anunciaram pela primeira vez um plano para o repatriamento, mas nunca o concretizaram, tendo cada governo rejeitado responsabilidades.

Tensão interna



O Bangladesh mostrou-se inicialmente muito recetivo ao drama dos rohingya, mas o peso económico dos cuidados com os refugiados tornou-se motivo de contenda política, num país afetado pela pobreza.



Por seu lado, os refugiados recusam voltar enquanto não estiverem garantidos a sua segurança e direitos.



A maior parte das casas da minoria muçulmana foi queimada. O Governo de Myanmar construiu novas residências em Rakhine, para onde poderão ser transferidos os rohingya. Contudo, grupos de defe dos Direitos Humanos alertaram que vão ser “prisões ao ar livre”, uma vez que a minoria não terá liberdade de circulação.

"Falta de confiança"



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) assinaram com as autoridades birmanesas, em junho, um acordo para ajudar a criar as condições adequadas ao regresso voluntário e em segurança dos deslocados.



Uma missão de avaliação da ONU ao estado de Rakhine, realizada em setembro, relatou um cenário de “falta de confiança, de medo das comunidades vizinhas e de um sentimento de insegurança”.



Na passada quarta-feira o presidente da missão da ONU para o estabelecimento dos factos sobre a Birmânia declarou que “o genocídio ainda continua em curso”. Uma comunicação perante o Conselho de Segurança da ONU que a China, com o apoio da Rússia, tentou travar, mas sem sucesso.





“As atrocidades continuam a acontecer”, disse Marzuki Darusman, que apelou aos 15 Estados-membros para procurarem justiça para o povo rohingya. Ainda segundo Darusmn, “corremos o sério risco” de condenar os que fugiram neste contexto a uma “vida sub-humana e a mais assassinatos em massa".