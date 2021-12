Refugiados rohingyas processam Facebook por incitamento ao discurso de ódio

Refugiados rohingyas avançaram com o caso esta segunda-feira no Supremo Tribunal da Califórnia e um processo semelhante foi apresentado por refugiados do grupo étnico no Reino Unido.”, lê-se no processo que deu entrada na justiça “Dessa forma, a chegada do Facebook à Birmânia forneceu exatamente o que os militares e os terroristas civis queriam”, afirmam os refugiados.No documento é ainda sublinhado que, apesar de o Facebook ter sido “alertado repetidamente entre 2013 e 2017 para as vastas quantidades de discurso de ódio anti-rohingyas e da desinformação e manifestação violenta desse conteúdo contra o povo Rohingya, o Facebook quase não tomou medidas, dedicando poucos recursos para a resolução do problema”.O Facebook concordava, assim, com um relatório independente que concluiu que a plataforma criou um “ambiente propício” para a proliferação de abusos dos Direitos Humanos.Uma investigação da Reuters nesse ano encontrou mais de mil exemplos de discurso de ódio no Facebook, incluindo chamar os rohingyas e outros grupos muçulmanos de, sugerindo

Os rohingyas são vistos como migrantes ilegais em Myanmar e são vítimas de discriminação e violência há décadas. Em 2017, o conflito entre os militares de Myanmar e os militares rohingyas agravou-se: milhares de pessoas morreram e mais de 700 mil rohingyas fugiram da violência para o vizinho Bangladesh. A ONU falou mesmo em genocídio e “limpeza étnica”.





Apesar de ter prometido reprimir o uso indevido na sua plataforma, um estudo mais recente do grupo de Direitos Humanos Global Witness, divulgado em junho deste ano, concluiu que o Facebook está a promover conteúdo que incita à violência contra os manifestantes que protestam contra o golpe militar de Myanmar de 1 de fevereiro deste ano e amplifica a desinformação da junta militar.



No processo, os refugiados da minoria muçulmana também citam o testemunho da antiga colaboradora do Facebook Frances Haugen, que em outubro deste mês denunciou a empresa ao expor documentação que diz provar que o algoritmo da rede social está a proporcionar conteúdos que incitam a violência, ódio e desinformação. O lucro é prioritário, só depois está o bem público , referiu a antiga colaboradora em relação à rede social.“O que está a acontecer no Facebook é importante. O incentivo à violência online leva a danos na vida real. Isso é particularmente real em Myanmar, onde o Facebook admitiu que desempenhou um papel no incitamento à violência durante a campanha genocida dos militares contra os rohingyas”, afirmou ainda Haugen.Segundo explica o jornal The Hill , embora o Facebook esteja amplamente protegido destas acusações nos EUA - por uma lei que flivra de responsabilidade as empresas de Internet quando se trate de conteúdos publicados por terceiros -, os advogados que representam os refugiados tentarão neste processo aplicar a lei birmanesa, já que em Myanmar não existem essas cláusulas que protejam a rede social.