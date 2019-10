Refugiados sírios. Não aceitaremos uma chantagem" de Erdogan, garante Tusk

RTP11 Out, 2019, 11:45 / atualizado em 11 Out, 2019, 11:52 | Mundo

“Não aceitaremos jamais que os refugiados sejam utilizados como arma para nos chantagear. É por isso que considero as ameaças de ontem do presidente Erdogan como completamente despropositadas”, considerou Donald Tusk, esta sexta-feira.



Depois de a Turquia ter dado início a uma ofensiva militar a nordeste da Síria, na quarta-feira, a União Europeia tem mostrado a sua preocupação e apelado à Turquia para que interrompa a operação. O Presidente turco, Recep Erdogan, rejeitou todos os avisos e ameaçou "abrir os portões" e enviar 3,6 milhões de refugiados para a Europa.



“Ei, União Europeia, controla-te. Se tentares rotular esta operação como uma ocupação, faremos o que é fácil para nós: abriremos os portões e enviaremos 3,6 milhões de refugiados na vossa direção”, ameaçou Erdogan esta quinta-feira.





Esta sexta-feira, depois de uma reunião com o presidente cipriota Nicos Anastasiades, Tusk reiterou que a Turquia tem de entender as preocupações europeias, considerando que a operação militar unilateral deveria parar e que as preocupações de segurança da Turquia deveriam ser respondidas por meios políticos e diplomáticos.





“Uma intervenção militar só vai piorar as coisas. Em vez de criar estabilidade, vai trazer uma maior instabilidade em toda a região, exacerbar o sofrimento civil, provocar mais deslocados e ameaçar os progressos conseguidos com a coligação global contra o Daesh [Estado Islâmico]”, disse Tusk.





A secretária de Estado francesa para os Assuntos Europeus, Amélie Montchalin, disse hoje que a “questão está sobre a mesa”, quando questionada sobre a ofensiva de Ancara contra as forças curdas, aliadas do “Ocidente” na luta contra os radicais islâmicos.







“O assunto vai ser debatido no Conselho Europeu da próxima semana”, acrescentou Montcahlin.







A ofensiva turca, de grande escala, tem como objetivo afastar do norte da Síria as milícias curdas YPG consideradas pela Turquia como “grupo terrorista”.





O presidente russo Vladimir Putin reiterou isso mesmo esta sexta-feira, alertando que os militantes do Estado Islâmico que estão presos no nordeste da Síria poderão fugir, em resultado da ofensiva turca.







Um acordo de 2016 estabelece que a União Europeia pague milhões de euros de ajuda. Por sua vez, Ancara trava o fluxo de migrantes para a Europa. A Turquia argumenta que a ajuda demorou a se materializar e foi insignificante ao lado dos 40 mil milhões que já gastou.O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, tinha ontem apelado a um cessar fogo, ameaçando a Turquia com o fim do financiamento europeu. "A Turquia deve parar com a operação militar em curso. Não irá resultar. E,afirmou Jean-Claude Juncker na quarta-feira, diante do Parlamento Europeu reunido em Bruxelas.Em resposta a esta ameaça de corte no acordo de migração com a UE,O Governo francês anunciou hoje que o Conselho Europeu vai debater a possibilidade de sanções contra a Turquia na próxima semana.Uma das principais preocupações geradas a nível internacional é a de um eventual ressurgimento do autoproclamado Estado Islâmico.“São zonas localizadas no norte da Síria onde os militantes do Estado Islâmico estão concentrados. Estavam guardados até agora por foças curdas. Agora que as forças turcas avançam, os curdos estão a abandonar estes campos. Eles podem fugir”, disse Putin, citado pela agência de notícias Interfax.O presidente da Turquia defende que o objetivo desta operação contra o nordeste da Síria “é destruir o corredor de terror que tem estado a ser estabelecido na nossa fronteira a sul e trazer paz à região”.“A Operação Primavera de Paz irá neutralizar as ameaças terroristas contra a Turquia e levará ao estabelecimento de uma zona segura, facilitando assim o regresso dos refugiados sírios às suas casas. Vamos preservar a integridade territorial da Síria e libertar as comunidades locais dos terroristas”, argumentou Erdogan.