"Refugiados vulneráveis". SEF colabora com Europol em ação contra tráfico de seres humanos

Em comunicado, o SEF informou que a colaboração com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (EUROPOL), que se realizou nos Países Baixos, teve como propósito identificar “situações passíveis de configurar o crime de tráfico de pessoas para exploração sexual, em particular de cidadãos ucranianos”. Através de pesquisas na dark web, em “fóruns dedicados e em redes sociais” – como o Facebook, o Instagram, o Telegram e o Twitter – foram identificados 11 suspeitos e 45 possíveis vítimas.



“Esta ação conjunta reuniu, na Academia de Polícia neerlandesa, em Apeldoorn, 85 especialistas de diferentes polícias europeias e permitiu uma troca de conhecimento, experiência e tecnologia para um melhor mapeamento destas redes criminosas que usam o ambiente online para explorar os mais vulneráveis”, adianta ainda o SEF.



De acordo com a entidade portuguesa, a Europol coordenou esta ação conjunta e “facilitou o intercâmbio de informação” entre os 20 países participantes - Alemanha, Áustria, Albânia, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, França, Finlândia, Grécia, Hungria, Lituânia, Países Baixos, Portugal, Polónia, Roménia, Suécia, Reino Unido e Ucrânia.



Neste primeiro “Hackathon THB” foram monitorizadas 114 plataformas online (das quais 30 relacionadas com cidadãos ucranianos) e 53 plataformas verificadas “com suspeita de ligações ao tráfico de seres humanos” (das quais pelo menos dez estão relacionadas a “refugiados ucranianos vulneráveis”). Dos 11 suspeitos de tráfico de seres humanos, cinco estão relacionados a refugiados ucranianos e 25 das 45 possíveis vítimas têm nacionalidade ucraniana.



A agência europeia prestou também “apoio analítico e operacional” durante a operação e “facilitou o intercâmbio de comunicações em tempo real entre as autoridades policiais participantes”.



Estas ações conjuntas da Europol, termina o comunicado, são implementadas como “parte da plataforma da UE contra ameaças criminosas – o EMPACT –, por forma a melhorar as sinergias entre as diferentes autoridades policiais na luta contra o crime grave e organizado”.