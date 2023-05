Região italiana de Emília-Romagna ainda a braços com cheias

Ainda não há ainda sinais de recuo significativo das águas na região italiana de Emília-Romagna. Apesar do abrandamento da chuva, todos os rios da região galgaram as margens e inundaram 41 cidades e vilas. Há 14 mortos e ainda muitos desaparecidos.