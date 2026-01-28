Região Oeste regista 300 ocorrências, 41 deslocados, seis desalojados e quatro feridos

O mau tempo provocou esta noite 300 ocorrências na região do Oeste, onde há registo de 41 deslocados, seis desalojados e quatro feridos, um dos quais bombeiro, informou o Comando sub-regional do Oeste.



Essas 300 ocorrências foram registadas entre as 04:00 e as 09:45, mas o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região Oeste, Carlos Silva, admitiu que "este registo não corresponde à realidade porque ainda estão a ser carregadas muitas ocorrências que foram ocorrendo durante a noite e que não houve a capacidade nem dos agentes de proteção civil as transmitir".

Num primeiro balanço aos efeitos da passagem da depressão Kristin nos 12 concelhos sob responsabilidade daquele sub-comando, há a registar "41 deslocados, seis desalojados, três feridos leves, sendo um deles bombeiro, e um ferido grave", disse Carlos Silva.

Os concelhos mais afetados foram os localizados a norte da sub-região, nomeadamente Caldas da Rainha e Alcobaça, mas "as ocorrências mais relevantes registaram-se em Peniche, onde foram deslocadas 40 pessoas de um acampamento de um grupo de etnia cigana", que foram encaminhadas para a Casa Municipal da Juventude, "onde ficaram a pernoitar por uma questão de precaução".

Houve ainda a registar "um deslocado no Cadaval, também por precaução, e em Alcobaça registaram-se três desalojados de uma habitação que ficou sem telhado", acrescentou.

No concelho de Alcobaça, uma casa contentor "foi deslocada pelo vento", causando um ferido ligeiro, e, em Pataias, registaram-se "três desalojados de uma habitação de madeira que ficou destruída".

Nesta freguesia do concelho de Alcobaça o mau tempo provocou também "a queda de uma árvore de grande porte em cima de uma autocaravana, da qual que resultou um ferido grave que estava no seu interior", indicou o comandante.

No concelho das Caldas da Rainha registou-se a queda de uma árvore de grande porte em cima de um depósito de gás "junto à linha ferroviária do Oeste e junto à escola básica integrada de Santo Onofre, que não abriu de manhã e vai manter-se fechada até se resolver a fuga de gás".

No mesmo concelho, na Serra do Douro, "da queda de uma árvore grande de porte em cima de um automóvel resultou um ferido leve", e, no vizinho concelho de Óbidos, "um bombeiro sofreu um trauma num trabalho de corte de árvore, tendo sido considerado ferido leve", acrescentou Carlos Silva.

Na área do sub-comando, entre Torres Vedras e a Nazaré, há várias estradas cortadas em todos os concelhos e, "por questão de precaução, mantêm-se interditas das praias de Torres Vedras e Lourinhã (no distrito de Lisboa) e da Nazaré (no distrito de Leiria), incluindo o Forte São Miguel, para não haver comportamentos de risco".

Na região mantêm-se também fechadas à navegação as barras de São Martinho do Porto e de Peniche.

O Comando sub-regional do Oeste abrange os concelhos de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.