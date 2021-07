Região timorense de Ermera consolida-se como zona de maior transmissão no país

Dados do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) divulgados hoje confirmam que na região de Ermera se registaram nas últimas 24 horas 114 novas infeções, com 34 em Díli e duas cada em Baucau, Covalima e Liquiçá.

A região de Ermera, a sul da capital timorense, regista atualmente o maior número de casos ativos, 474, que correspondem a mais de 48% dos 983 casos ativos em todo o país, com a taxa de incidência a crescer para 38,9 por 100 mil habitantes, mais de seis vezes a média nacional, que é de 6,1 por 100 mil habitantes.

Desde o início da pandemia Timor-Leste registou 10.898 casos e 26 mortes.

Nas últimas 24 horas as autoridades realizaram 942 testes.

Até às 10:00 de hoje, receberam a primeira dose da vacina, em todo o país, 288.483 pessoas (38,2% da população com mais de 18 anos) com 98.322 pessoas já com a vacinação completa (13,03% do total).

Em Díli, onde a vacinação está mais acelerada, já receberam a primeira dose 137.585 pessoas (64,4% dos maiores de 18) com 84.667 pessoas já com a vacinação completa (39,6%).

Na região de Ermera, que registava a mais baixa taxa de vacinação do país, ainda só receberam a primeira dose cerca de 13% dos habitantes com mais de 18, com menos de 2% a terem a vacinação completa.

A situação em Ermera começou a agravar-se na última semana, com quase 420 casos detetados desde 24 de julho, o que representa mais de dois terços de todos os casos detetados na região desde o início da pandemia, em março de 2020.

Recorde-se que a situação na região levou o Governo a reunir-se extraordinariamente na sexta-feira para aprovar o confinamento geral obrigatório em dois dos postos administrativos do município, Ermera e Railaco.

"É uma decisão séria para ajudar a controlar o vírus no município de Ermera e nos seus dois postos administrativo, Ermera e Railaco. O confinamento vai vigorar até pelo menos 11 de agosto", explicou Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

Fidelis Magalhães explicou que o aumento de casos na região coincide com taxas baixas de vacinação -- apenas 12% dos maiores de 18 anos têm a primeira dose -- e que, por isso, as autoridades vão intensificar a vacinação na zona.

"Além do confinamento obrigatório, o Governo decidiu também orientar Ministério da Saúde para acelerar a vacinação, mobilizando os recursos no município para que o número de habitantes vacinados aumente", disse.

"Apelamos a todas as famílias para que se mantenham em confinamento, mas que procurem os centros de saúde para se vacinar. Evitem outras movimentações", disse.

Quem tiver a vacinação completa pode continuar a movimentar-se, explicou.