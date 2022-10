Região timorense de Oecusse com orçamento de 120 milhões de dólares em 2023

Os livros orçamentais antecipam que a RAEOA registe receitas domésticas totais de 2,18 milhões de dólares (2,2 milhões de euros) em 2023, o que a concretizar-se representaria os melhores valores desde 2018.

Segundo a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE), que integra o orçamento da RAEOA e da Segurança Social e atualmente em tramitação parlamentar, cerca de 13,7% dos gastos destinam-se a salários e aos vencimentos, 13,1% para bens e serviços, e metade a capital de desenvolvimento.

Uma das maiores fatias do orçamento, cerca de dez milhões de dólares (10,2 milhões de euros), destina-se a combustível para a central de Sakato, com 12,6 milhões de dólares (12,9 milhões de euros) para serviços de manutenção, limpeza e segurança.

No que toca ao enquadramento das despesas nos programas nacionais, o maior número de atividades (40) destina-se a contribuir para criar "uma sociedade diversificada, socialmente inclusiva e equitativa, que apoia e protege os mais vulneráveis".

Seguem-se 33 atividades para garantir que "todos os cidadãos têm acesso a serviços de saúde seguros e de qualidade".

Em termos financeiros e ainda relativamente aos programas nacionais, o maior valor, cerca de 36 milhões de dólares (36,9 milhões de euros), é canalizado para o Fundo Especial Desenvolvimento (FED).

Entre os principais projetos de infraestruturas para 2023, destacam-se a Fiscalização e Construção da Estrada Nacional Pante Macassar-Citrana, nomeadamente no troço entre Noefefan e Oenuno, com 7,5 milhões de dólares (7,7 milhões de euros) e a fiscalização e construção da Estrada Nacional Pante Macassar-Oesilo, com 7,3 milhões de dólares (7,5 milhões de euros).

Até hoje, o Portal de Transparência do Ministério das Finanças indica que a Autoridade da RAEOA atingiu uma taxa de execução orçamental de 42,2%, relativamente a um total no orçamento para 2022 de quase 90 milhões de dólares (92 milhões de euros).

A taxa de execução mais elevada era do Secretariado Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (67,6%) e a mais baixa a referente à autoridade e ao escritório da Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM), de 38,4%.

Com cerca de 71.500 habitantes, a RAEOA abrange uma área de cerca de 817 quilómetros quadrados, dividida por 63 aldeias, 18 `sucos` (divisão administrativa) e quatro postos administrativos.

Em setembro de 2022, a RAEOA tinha 22.284 alunos, da pré-primária ao ensino técnico vocacional, com 767 professores, dos quais 360 contratados.

A região, onde há 17.312 agregados familiares (conhecidos localmente como `uma kain`), conta um hospital, uma clínica, quatro centros de saúde e 20 postos de saúde, sendo que quase 38% das famílias ainda não têm acesso a água potável.

A quase totalidade da população vive da agricultura, com cerca de 20% da população, entre os 15 e os 59 anos, a serem considerados "não economicamente ativos".

Atualmente, 4.095 pessoas recebem o subsídio da Bolsa da Mãe, 6.811 o subsidio para idosos ou inválidos, 369 combatentes da libertação nacional e 223 beneficiários de apoio a mártires da libertação nacional.

A autoridade da RAEOA e da ZEESM empregava um total de 2.450 pessoas, dos quais a maior fatia (1.192) nos setores da educação e da solidariedade social.

Segundo o documento, estão registadas na região 23 organizações não-governamentais (ONG), das quais 14 locais, seis nacionais e três internacionais, com 323 empresas privadas, das quais 181 locais, 137 nacionais e cinco internacionais.