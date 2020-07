Regime chinês corta acesso a rede social TikTok em Hong Kong

Foto: Reuters

A plataforma era muito popular entre os jovens. Outros gigantes da internet, como o Facebook ou o Twitter, já garantiram que vão respeitar a liberdade de expressão, recusando, por isso, responder aos pedidos de informações sobre os utilizadores, por parte das autoridades de Hong Kong.



Apesar das fortes críticas à nova lei de Segurança Nacional, que dá poderes reforçados à polícia como a realização de buscas sem mandado, a líder do Governo de Hong Kong não compreende a polémica.



Carrie Lam afirmou esta manhã que existem leis mais duras, noutros países, do que aquela que foi imposta.



A nova legislação, aprovada depois de uma onda de manifestações pró-democracia, prevê a punição de ativistas separatistas, ou ainda as ingerências externas no território autónomo chinês.



Recentemente, o Governo de Hong Kong ordenou aos diretores das escolas e professores que retirem o material pedagógico que possa violar a lei de segurança nacional.



Na reação, o secretário de Estado note-americano, Mike Pompeo, fala de um gesto de censura, que faz lembrar os romances de George Orwell.