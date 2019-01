Regime chinês intensifica a repressão contra operários e estudantes

RTP31 Jan, 2019, 18:42 | Mundo

A velha tradição de criar nas universidades chinesas grupos de leitura e estudo do marxismo está a tornar-se incómoda para os altos responsáveis do Partido Comunista. Nesses grupos, os estudantes ouvem falar da exploração capitalista e, subitamente, notam que os operários chineses continuam sujeitos a condições em nada preferíveis à do capitalismo manchesteriano descrito por Friedrich Engels durante a Revolução Industrial.



Um velho slogan de Maio de 68





O site de Der Spiegel entrevistou activistas estudantes e operários, bem como investigadores académicos que se têm debruçado sobre a vaga de reivindicações salariais na economia chinesa e chegou a conclusões surprieendentes. Um dos estudantes entrevistados contou o caso de um colega que dirigia o grupo de leituras marxistas, concluiu a licenciatura e foi trabalhar para Shenzen. Aí, relata o estudante, esse antigo colega "criou um novo grupo de leituras. Mas uma reunião do grupo foi dissolvida pela polícia, que proibiu novas reuniões e deteve alguns membros [do grupo]".





Entretanto, há notícia de vários participantes nos grupos de leitura universitários terem ido ao encontro dos trabalhadores, em estaleiros de construção civil, e terem organizado aí grupos de leitura mistos, com estudantes e trabalhadores, ou de terem começado a organizar sindicatos nas universidades para o pessoal da limpeza e manutenção.





Além de procurarem o contacto com os trabalhadores, os grupos estudantis de leituras marxistas têm procurado o contacto uns com os outros e têm vindo a criar uma rede por todo o país, em permanente ligação com os protestos laborais que se têm multiplicado no sul da China, contra salários em atraso ou condições de trabalho insuportáveis.

Um movimento operário silenciado



Entretanto, as iniciativas dos estudantes, de procurarem contacto com os trabalhadores, não se explicam por mero voluntarismo romântico. Acontece que tem vindo a surgir na China, em especial na última década, um movimento operário dinâmico, reivindicativo e nada conformista.





Já nos anos 1990 tinha havido forte oposição dos trabalhadores aos planos privatizadores de empresas públicas congeminados sob a liderança de Deng Xiao Ping. Depois, vieram as primeiras lutas importantes de migrantes do campo para a cidade, contra as condições de trabalho desumanas que lhes eram impostas.







Logo no início do ano 2010, a indústria automóvel fora abalada por uma vaga de paralisações que se saldaram em claros aumentos salariais. Dois anos depois, em 2012, houve greves e motins na Foxconn, uma das fornecedoras da Apple. Entretanto, o abrandamento dos ritmos de crescimento da economica chinesa tem levado a uma proliferação espectacular dos movimentos reinvindicativos, quase sempre com sucesso. O China Labour Bulletin , publicado no microcosmo relativamente democrático de Hong Kong, calcula que no biénio 2015-2017 houve na China umas 6.500 greves ou acções laborais de protesto.





A convergência dos estudantes com as movimentações operárias logo causou fortes preocupações às autoridades policiais. O mesmo boletim refere que nas greves operárias mais recentes foram presas várias dezenas de estudantes, dos quais permanecem na cadeia uns 30.

Geoff Crothall, porta-voz daquele boletim, considera a aliança operário-estudantil um "desenvolvimento muito significativo", especialmente porque "muitos activistas operários na China têm hoje consciência do apoio dos estudantes de Pequim".

Solidariedade internacional das academias

Dainel Fuchs, da Universidade de Göttingen, publicou recentemente sobre os movimentos de massas o livro Arbeitskämpfe in China (Lutas laborais na China). Como atento observador dessa realidade, também ele foi entrevistado por Der Spiegel e, sobre os grupos de leituras marxistas nas universidades, afirmou: "Sempre houve grupos desses, eles são uma componente constante da vida universitária na China. Mas desde há uns anos eles distinguem-se por um empenhamento social crescente".





Um outro académico entrevistado, o nova-iorquino Eli Friedman, da Universidade de Cornell, distingue os chineses privilegiados que estudam no estrangeiro, nomeadamente na sua universidade, e aqueles que ficam na China, "gente jovem da província, que ainda conheceu a pobreza. Pensaram que escapariam dela com um posto de estudo em Pequim. Mas isso hoje já não é tão simples".





A pobreza que conheceram nas suas províncias de origem continua portanto a deparar-se-lhes nas cidades para onde migraram. Isso alimenta uma atitude ideológica enraizada no marxismo: "Especialmente os estudantes da Universidade de Pequim têm orgulho na tradição revolucionária da sua universidade".





Por isso Eli Friedman preconiza um boicote aos contactos com a Universidade de Pequim, e aos intensos intercâmbios que tem havido com ela, até essa universidade inquirir junto da polícia o que foi feito dos seus estudantes desparecidos. E Daniel Fuchs propõe algo semelhante na Universidade de Göttingen.