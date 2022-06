Regime da Bielorrússia está a perseguir jornalistas independentes

A editora-chefe, o antigo diretor, e o antigo diretor adjunto e a mulher estão acusados de criarem um grupo extremista, entre outras acusações, como refere Bruna Coelho, da Amnistia em Portugal.A Amnistia Internacional defende que todas as acusações devem ser retiradas e os jornalistas postos em liberdade, até porque este é considerado apenas mais um caso de perseguição ao jornalismo independente na Bielorrússia.A Amnistia Internacional lembra que as ações do regime bielorrusso violam as obrigações do país perante as leis internacionais de direitos humanos.