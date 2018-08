Regime venezuelano anuncia detenção de 6 alegados responsáveis pelo atentado contra Presidente

A oposição interna teme agora uma onda de repressão no país contra os opositores do regime.



Os seis detidos foram acusados de terrorismo e tentativa de assassinato.



Maduro promete castigo máximo para os responsáveis.



Recorde-se que o ataque foi reclamado nas redes sociais por um grupo de resistência chamado "soldados de Flanelas".



Depois dos incidentes de ontem, as Forças Armadas declararam, em comunicado lido na televisão pelo Ministro da Defesa, absoluta lealdade a Nicolás Maduro.



Também o ministro do Interior veio a público dar detalhes sobre a alegada tentativa de assassinato, mostrando mesmo os modelos dos aparelhos voadores não tripulados que terão sido usados na operação.