Regiões ultra periféricas discutem verbas comunitárias

Quiseram deixar claro que estas regiões não aceitam cortes na politica de coesão ou na politica agrícola comum como refere a declaração tripartida que assinaram.



Ana Paula Zacarias diz que os fundos de coesão são essenciais para todas as regiões mas que as especificidades destas regiões fazem com que sejam ainda mais essenciais.