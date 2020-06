Registadas 125 violações da liberdade de imprensa durante protestos nos EUA

O órgão de proteção dos jornalistas, com sede nos EUA, apela em comunicado a que as autoridades norte-americanas deixem de atacar os jornalistas que fazem a cobertura dos protestos pela morte de George Floyd, o afro-americano que morreu asfixiado por um agente policial em Minneapolis.O Comité para a Proteção dos Jornalistas revela que desde 29 de maio, pelo menos 125 violações da liberdade de imprensa foram relatadas nos EUA por jornalistas que cobriam as manifestações.O portaldiz mesmo queSegundo o relatório publicado na quarta-feira pelo portal, 118 deles foram agredidos pela polícia e 25 pelos manifestantes.

O total das agressões durante as manifestações é superior ao conjunto do registado nos dois últimos anos.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

"We'll have a few bruises tomorrow"



7NEWS US Correspondent @AmeliaBrace confirms her and cameraman Tim Myers are OK after police violently moved them on in Washington D.C.



More on this story: https://t.co/oriGjoIz6B pic.twitter.com/gFrHcqhoZH — Sunrise (@sunriseon7) June 1, 2020

I’m hit in the leg by a rubber bullet but am fine. State Police supported by National guard fired unprovoked into an entirely peaceful rally — Ali Velshi (@AliVelshi) May 31, 2020

an update: I am permanently blind in my left eye, and the docs absolutely refuse to let me go back to work for they say six weeks. I’m definitely not allowed to be near smoke or gas.



Usually if I had to stay home I’d spend a lot of time amplifying folk but reading hurts today — Linda Tirado (@KillerMartinis) May 30, 2020

“Ficamos aterrorizados com o uso continuado de ações duras e às vezes violentas da polícia contra jornalistas que estão a fazer o seu trabalho.”, disse o diretor do programa do CPJ, Carlos Martinez de la Serna.“Apelamos às autoridades locais e estaduais para que isentem explicitamente osdos regulamentos do recolher obrigatório para que os jornalistas possam fazer reportagens livremente”, acrescentou Martinez de la Serna.Em muitas cidades norte-americanas, os protestos contra a morte de George Floyd acabam em confrontos entre a polícia e os manifestantes e, muitas vezes, também os jornalistas acabam por ser agredidos enquanto fazem a cobertura dos acontecimentos.O CPJ relata que aO caso mais mediático foi a detenção de um jornalista e a sua equipa de reportagem em direto enquanto cobriam os protestos em Minneapolis. A equipa de reportagem estava a fazer um direto para a CNN e a relatar os acontecimentos na cidade quando o jornalista foi algemado e levado do local pelas autoridades.As imagens mostram que o jornalista Omar Jimenez se identificou como jornalista, mas apesar de o repetir, as autoridades apenas disseram: “Você está preso”.A polícia alegou não terem sido cumpridas as orientações das autoridades, mas o governador do Estado do Minnesota veio entretanto pedir desculpa pelo comportamento da polícia estadual. A força policial esclareceu mais tarde que os repórteres "foram libertados assim que foi confirmado que eram membros da comunicação social".Desde então, mais casos semelhantes têm sido divulgados. Na terça-feira, dois jornalistas australianos foram atacados pela polícia em Washington. A jornalista e o operador de câmara do canal australiano 7NEWS, estavam a filmar uma manifestação nas imediações da Casa Branca quando foram atacados pela polícia anti-motim.Segundo imagens divulgadas por outros canais, a polícia de choque norte-americana bateu nos dois jornalistas do canal australiano Channel Seven com um escudo e um bastão para os afastar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros australiano já garantiu que o ataque aos dois jornalistas vai ser investigado.O CPJ revela ainda que uma jornalista da Rádio Pública de Minnesota foi ameaçada pelos agentes policiais com uma arma e que se recusaram a baixá-la mesmo depois de se ter identificado como membro da imprensa.Nas redes sociais são também vários os testemunhos de jornalistas que denunciam a violência policial durante os protestos., escreve no Twitter Ali Velshi, jornalista da MSNBC. “A Polícia Estadual apoiada pela Guarda Nacional disparou sem provocação contra uma manifestação totalmente pacífica”, denuncia o jornalista.enquanto fotografava um dos protestos.e os médicos recusam-se a deixar-me trabalhar por seis semanas. Decididamente, não posso estar próxima de fumo ou gás”, escreveu a fotojornalista na sua conta do Twitter."É necessário que deixem de considerar deliberadamente os jornalistas como alvos no terreno", exigiram 28 associações profissionais numa carta aberta às forças da ordem, sublinhando que a imprensa tem sido atacada “como nunca se viu na história do país”.