Registadas versões contraditórias sobre a fuga de reclusos em Moçambique

Foto: Paulo Juliao - EPA

O comandante-geral da polícia responsabiliza um grupo de manifestantes que estava concentrado no exterior da Cadeia Central de Maputo, por ter dado origem à agitação dos reclusos no interior da prisão. No entanto, a ministra moçambicana da Justiça apresenta outra explicação para a evasão de cerca de mil e quinhentos reclusos e diz que tudo se deveu a uma espécie de motim, sem qualquer relação com elementos exteriores.