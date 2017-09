Registado sismo moderado no leste de Vanuatu, no Pacífico Sul

Lusa15 Set, 2017, 07:09 | Mundo

O terramoto ocorreu a 278 quilómetros a leste de Sola e a 473 a nordeste da capital, Port-Vila, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.

O hipocentro foi localizado a dez quilómetros de profundidade no leito marinho, mas não foi emitido alerta de tsunami.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

No início do mês, as autoridades do Vanuatu, país com uma população estimada em 250 mil habitantes, alertaram para o aumento da atividade de quatro vulcões, uma das principais atrações turísticas do arquipélago, advertindo para a possibilidade de entrarem em erupção.

A atividade sísmica em torno do Ambae, o mais alto (1.496 metros), que entrou pela última vez em erupção em 2005, mantém-se no nível 3, ou "catastrófico", numa classificação em que o máximo é o 8 ou "mega colossal", à semelhança do Ambrym (1.334 metros).

Já o Tanna (405 metros), conhecido por estar em constante erupção, foi classificado no nível 2, ou "explosivo", o que supõe uma significativa instabilidade; enquanto o Loveti no nível 1 ou "suave".

O pequeno arquipélago fica na área de confluência do chamado "Anel de Fogo do Pacífico" e dos vulcões submarinos da Bacia de Lau, razão pela qual é recorrentemente sacudido por movimentos telúricos.