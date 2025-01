Regresso à Casa Branca vai "acionar o turbo" em despesa em defesa - NATO

"Com o Presidente Trump de regresso à Casa Branca vamos acionar o turbo na despesa e produção em defesa. As minhas calorosas saudações a Donald Trump por ter sido empossado como o 47.º Presidente dos EUA", escreveu Mark Rutte na rede social X.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), acrescentou que em conjunto "será possível alcançar a paz através força, através da NATO".

O político republicano Donald Trump foi hoje empossado como o 47.º Presidente dos Estados Unidos, numa cerimónia no Capitólio em Washington que marca o seu regresso para um segundo mandato na liderança da Casa Branca.

O juramento do novo líder norte-americano foi realizado logo após a posse do seu futuro vice-presidente, JD Vance, com o qual liderou a nomeação do Partido Republicano, que, em 05 de novembro, venceu as eleições presidenciais contra a candidatura democrata encabeçada por Kamala Harris.

A cerimónia em Washington conta com a presença de políticos internacionais populistas e de extrema-direita, mas com escassos responsáveis governamentais e sem líderes da União Europeia (UE), à exceção da primeira-ministra italiana, Georgia Meloni.

Donald Trump inicia a partir de hoje um segundo mandato na presidência dos Estados Unidos, após a sua liderança na Casa Branca entre 2017 e 2021, ano em que perdeu a reeleição para o democrata Joe Biden, a quem sucede agora no cargo.