Regresso a Portugal. RTP acompanha recuperação de Jacinto Mathe

Quatro anos depois, a RTP voltou a acompanhar Jacinto Mathe no regresso a Portugal. O jovem moçambicano nasceu com a doença do pé boto. Em 2018 e 2019 foi operado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. O médico que o operou recebeu-o agora para avaliar a recuperação.