Regresso de Patrice Trovoada "peca por tardio" - PM Bom Jesus

O antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe Patrice Trovoada, líder do partido da oposição Ação Democrática Independente (ADI), regressou este domingo ao país, depois de ter saído na sequência das eleições legislativas de 2018, que venceu, mas sem conseguir formar Governo perante o acordo pós-eleitoral entre o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD) de Jorge Bom Jesus e a coligação PCD/MDFM/UFF.

Patrice Trovoada foi recebido no aeroporto internacional de São Tomé por milhares de apoiantes, que celebravam a chegada do "pai grande".

"Esta chegada não altera coisa nenhuma, ela peca por tardia, ela peca por ausência. [Patrice Trovoada fez] uma governação por via do Facebook", criticou hoje o presidente do MLSTP/PSD, em declarações à Lusa.

"Mas eu concentro-me no meu quintal, eu presto atenção, eu foco, eu não me desfoco, e este senhor já chegou e já me está a atacar com baixezas, a tentar entrar em calúnias sobre a minha vida privada, mas isto é cultura daquele lado. Eu não tenho tempo a perder com esses ruídos", afirmou Bom Jesus.

No domingo, num comício na capital, Trovoada acusou o MLSTP/PSD de estar no Governo para "encher os bolsos" e "ajudar os camaradas".

O atual primeiro-ministro prosseguiu: "Os cães ladram, e eu estou a vincar, os cães ladram e a caravana do Governo tem de fazer porque este povo precisa de comer, vestir e continuar a sonhar com o desenvolvimento do país".

Jorge Bom Jesus e Patrice Trovoada pedem maioria absoluta nas eleições legislativas do próximo domingo, bipolarizadas entre os dois maiores partidos são-tomenses.

No total, 11 partidos e movimentos, incluindo uma coligação, concorrem às legislativas, no mesmo dia em que decorrem eleições autárquicas e para o governo regional do Príncipe.