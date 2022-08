Regulador britânico aprovou nova vacina contra a covid-19

A empresa norte-americana sublinha que a vacina pretende atingir, para além da forma original do coronavírus, também a variante BA1 da Omicron, responsável por uma onda de infeção no inverno passado em território britânico.



A ser aprovada pelo pelo comité de vacinação e imunização do Reino Unido, a vacina vai servir como dose de reforço para pessoas com mais de 18 anos.