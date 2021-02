Regulador ordena inspeção aprofundada de motores de Boeing 777

Segundo as primeiras conclusões do inquérito, os danos constatados indicam "desgaste do metal" das pás do motor fabricado pela empresa Pratt & Whitney, que já assegurou que vai conduzir todas as inspeções necessárias.



"Depois de examinar os dados disponíveis e tido em conta outros fatores de segurança, a FAA determinou que (as companhias aéreas) devem efetuar uma inspeção por imagiologia termo-acústica das grandes pás da ventoinha em titânio situadas à frente de cada motor", informou a Administração para a Aviação Federal.



Esta tecnologia permite "detetar fissuras nas superfícies das pás ocas da ventoinha ou em zonas que não podem ser vistas", explicou o regulador.



Em função dos resultados, a FAA poderá vir a determinar inspeções mais frequentes destes motores, precisou a organização em comunicado.



No domingo, o regulador norte-americano já tinha exigido inspeções urgentes aos aviões Boeing 777 equipados com este tipo de motor.



Nessa altura, o responsável da FAA, Steve Dickson, disse serem necessárias verificações adicionais destes motores.



"Com base em informações iniciais, concluímos que o intervalo entre inspeções deve ser encurtado para as pás ocas do ventilador, que são exclusivas deste tipo de motor, utilizadas apenas nos Boeing 777", explicou.



No sábado, um Boeing 777-220 da companhia norte-americana United Airlines, que descolou de Denver, Colorado, com destino a Honolulu, no Hawai, com 231 passageiros e 10 membros da tripulação a bordo, foi forçado a regressar ao aeroporto de onde partiu, depois de o motor direito se incendiar em pleno voo.