Foto: Biel Alino - EPA

O rei de Espanha e o presidente do Governo foram recebidos com insultos e lama na visita a Paiporta, na comunidade Valenciana. O último balanço da tempestade dá conta de 217 mortos e as autoridades revelam que já foram feitas 183 autópsias. Estão identificadas 67 das vítimas mortais.