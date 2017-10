Rei de Espanha transmite "solidariedade e apoio" a Marcelo Rebelo de Sousa

Lusa16 Out, 2017, 17:13 | Mundo

Fontes do Palácio da Zarzuela, sede da casa real espanhola, indicaram à agência EFE que Felipe VI decidiu contactar o chefe de Estado português para transmitir solidariedade, tal como já tinha feito com os presidentes da regiões espanholas da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, e das Astúrias, Javier Fernández, também elas afetadas pelos incêndios.



Felipe VI telefonou a Feijóo no domingo à noite. Os vários incêndios ativos na Galiza já custaram a vida a quatro pessoas e arrasaram milhares de hectares de floresta.



Já hoje o monarca falou com o presidente regional asturiano para se informar "de perto e ao minuto" da situação, indicaram as mesmas fontes. Os fogos nas Astúrias continuam ativos em mais de 30 pontos, o que obrigou à evacuação de várias localidades e ao corte de várias estradas.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo no norte e centro de Portugal, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.