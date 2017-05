Rei holandês revela que pilotou voos comerciais durante 21 anos

Jorge Almeida - RTP 18 Mai, 2017, 11:23 / atualizado em 18 Mai, 2017, 11:31 | Mundo

A confidência do Rei Willem-Alexander da Holanda foi feita ao jornal holandês De Telegraaf. Durante duas décadas sua majestade foi copiloto da KLM Cityhopper, uma subsidiária da companhia KLM para voos de curta distância.



O monarca, que tirou o brevet há mais de trinta anos e que foi piloto voluntário em África na sua juventude, disse que encarou a atividade como um passatempo. "É a coisa mais importante para mim. É um hobby para o qual preciso concentrar-me completamente", disse o Rei.



Pelo menos duas vezes por mês, Willem-Alexander, fez ligações aéreas para descomprimir dos deveres reais.



'This is your Royal Highness speaking' pic.twitter.com/koDBlHWqa8 — Royal Dutch Airlines (@KLM) 17 de maio de 2017

Realeza nos Ares

"Temos uma aeronave, passageiros e tripulação e somos responsáveis por eles, não podemos tirar os problemas do chão para o céu, mas podemos desativar completamente e concentrarmo-nos noutra coisa. Para mim, voar é relaxante”, acrescentou.Em breve vai trocar os comandos de um Boeing 737 por um Fokker 70 e a possibilidade de ser reconhecido baixou consideravelmente desde os atentados do 11 de Setembro, quando os passageiros foram proibidos de visitar oJá não é propriamente uma novidade membros de famílias reais serem pilotos. O herdeiro britânico ao trono, o príncipe Carlos, é um piloto qualificado, e os seus dois filhos, William e Harry, voaram em helicópteros nas suas carreiras militares.William voou num helicóptero de busca e salvamento, enquanto o príncipe Harry, pilotou um Apache no Afeganistão.O sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, também costuma assumir os comandos da sua aeronave, quando realiza visitas de Estado.