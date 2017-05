Rei Salman considera que visita de Trump a Riade contribui para a segurança global

Numa mensagem na sua conta oficial no ‘Twitter’, o rei Salman bin Abdelaziz escreveu: "Damos-lhe as boas vindas ao reino saudita @POTUS Trump. Sr. Presidente, a sua visita irá reforçar a nossa cooperação estratégica e tornar a segurança e a estabilidade global realidade".



Estas foram as suas primeiras declarações após a chegada do Presidente dos EUA ao país.



O presidente norte-americano aterrou hoje na capital saudita, Riade, onde iniciou a sua primeira viagem internacional, que o levará ainda a Israel, Palestina, Vaticano, Bruxelas (Bélgica) e Sicília (Itália).

Trump foi recebido pelo rei Salman no aeroporto de Riade após a aterragem do avião, que ocorreu às 09:50 horas locais (08:50 em Lisboa).É esperado que Trump feche hoje grandes acordos económicos no país árabe e no domingo participe numa reunião com os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar e Omã.No domingo, o Presidente norte-americano participará numa cimeira com líderes e representantes de 50 países árabes e islâmicos.Paralelamente a estas reuniões, realizar-se-á um fórum de luta contra o terrorismo e o extremismo, patrocinado pela coligação militar islâmica antiterrorista, criada em 2015 por iniciativa da Arábia Saudita, e que as autoridades em Riade querem impulsionar, aproveitando a visita do presidente dos Estados Unidos.