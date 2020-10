Reinfeções pelo SARS-CoV-2. Exceções ou amostra do que está por vir?

Na terça-feira, cientistas da Universidade do Nevada confirmaram a primeira reinfeção conhecida nos Estados Unidos: um homem de 25 anos residente em Reno, no Estado do Nevada, que contraiu o SARS-CoV-2 em março e a quem voltou a ser detetado o vírus em maio.A segunda infeção terá provocado sintomas mais severos do que a primeira, o que também está a preocupar especialistas. Neste caso,O jovem não sofria de outras doenças e a análise genética ao vírus comprovou que sofreu duas infeções separadas, e não uma recaída., aconselharam os cientistas do Nevada, cuja investigação foi publicada na conhecida revista

Num cenário em que os casos de reinfeção se tornem comuns, a luta contra a pandemia tornar-se-á ainda mais difícil. Esta hipótese preocupa especialistas.

Em Espanha surgiu também o caso de uma pessoa saudável dada como recuperada que sofreu uma reinfeção muito grave pelo novo coronavírus. O caso, avançado pelo El Pais , não foi ainda tornado oficial, uma vez que os resultados não foram publicados numa revista científica.Trata-se de Ramon Valls, médico de 62 anos que apanhou Covid-19 pela primeira vez em março, sofrendo sintomas leves,Com base no que acontece com outros coronavírus, como o que provoca a gripe comum, o expectável seria que as reinfeções fossem mais leves do que as primeiras infeções, uma vez que os doentes costumam desenvolver defesas. No entanto, têm surgido casos em que a reinfeção é bastante mais grave do que o contágio inicial.. A maioria das pessoas expôs-se ao vírus em março e agora, seis meses depois, estamos a começar a ver infeções. Isto é, no mínimo,”, alertou aoo médico Roger Paredes, que acompanhou o caso do homem espanhol reinfectado.

Primeira morte numa pessoa reinfectada

O primeiro caso conhecido de reinfeção surgiu em Hong Kong no mês de agosto, quando um homem de 33 anos a quem tinha sido diagnosticada a Covid-19 quatro meses antes voltou a ser infetado pelo vírus., detetada apenas porque o homem ia viajar até Espanha e teve de realizar um teste de rotina no aeroporto de Hong Kong.No início de setembro foi anunciado o segundo caso de reinfeção no mundo, desta vez na Bélgica: uma mulher de 51 anos contagiada em março, sofrendo então sintomas leves, e novamente infetada em junho, com sintomas ainda mais suaves.A 8 de setembro, uma equipa de investigadores da Universidade de San Francisco de Quito, no Equador, publicou o caso de homem de 46 anos que, após uma infeção leve em maio, sofreu uma mais grave em julho, apesar de não ter necessitado de hospitalização.O quarto caso conhecido no mundo foi noticiado na segunda-feira e destaca-se dos restantes.com macroglobulinemia de Waldenström, um cancro raro que ataca as defesas do organismo,Esta é, até agora, a primeira morte registada em todo o mundo numa pessoa reinfectada pelo novo coronavírus.Os especialistas estão a tentar encontrar explicação para casos como este, em que a reinfeção é mais grave do que a primeira infeção.desenvolvidas pelos pacientes no primeiro contágio.Outra hipótese, que os investigadores consideram improvável, é que os próprios anticorpos gerados pelos pacientes na primeira infeção ajudem o vírus a entrar novamente no organismo, em vez de lutar contra ele. Este fenómeno já chegou a ser observado em laboratório, durante estudos ao SARS-CoV-2.Desde que surgiu pela primeira vez, em dezembro do ano passado, a pandemia de Covid-19 já atingiu 38 milhões de pessoas por todo o mundo, das quais 26 milhões foram dadas como recuperadas. Mais de um milhão são vítimas mortais da doença.