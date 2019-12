Reino Unido. A vitória esmagadora de Johnson e o início do fim do Brexit

“Agradeço a confiança que depositaram em nós - e em mim - e”, garantiu Boris Johnson no discurso de agradecimento em frente ao Número 10 de Downing Street, para onde se dirigiu depois de ter sido recebido pela Rainha Isabel II.“É meu dever perante todos que a questão [do Brexit] seja encerrada e que as feridas sejam curadas”, considerou o primeiro-ministro britânico, que frisou a “maioria extraordinária” obtida pelos conservadores nestas eleições.Foi, de facto,no mesmo período.Se, por um lado, o Partido Conservador irá eleger 365 deputados – mais 66 do que nas eleições anteriores -, quando apenas precisava de 326 para atingir maioria absoluta, o Partido Trabalhista perdeu 42 deputados, podendo eleger apenas 203.Já o Partido Nacional Escocês conseguiu 48 deputados, mais 13 do que na eleição anterior. Os Liberais Democratas elegem 11 deputados e os Verdes conseguem apenas um, enquanto outras forças partidárias ficam com os restantes 22 deputados., que deverá estar prestes a acontecer, dez meses depois da data inicialmente prevista.“Com esta maioria, finalmente poderemos concluir o Brexit (…), sendo essa a decisão irrefutável, irresistível e indiscutível do povo britânico”, afirmou Johnson esta manhã.Boris Johnson diz, porém, não esquecer a vontade daqueles que não votaram nele. “Quero que saibam que nós, neste Governo conservador, nunca vamos ignorar os vossos sentimentos bons e positivos de calor e simpatia para com as nações da Europa”, esclareceu.“Quero tornar claro que não vou liderar o partido em quaisquer futuras eleições gerais”, avançou durante a madrugada.“Vou discutir com o partido para garantir que existe um processo de reflexão sobre este resultado e sobre as políticas que o partido assumirá no futuro. E vou liderar o partido durante esse período para garantir que existe essa discussão", declarou em Islington.

O passo final para o Brexit e o que vem a seguir

Boris Johnson deverá apresentar na Câmara dos Comuns, ainda antes do Natal, a legislação necessária para ratificar o acordo assinado em Bruxelas com os líderes da União Europeia em outubro passado.O primeiro-ministro tem do seu lado o apoio de todos os deputados conservadores, que antes das mais recentes eleições assinaram o acordo de Johnson para a saída do Reino Unido da União Europeia, não podendo agora recuar.Nem os partidos da oposição conseguirão travar o avanço deste acordo, por não terem deputados suficientes.

A primeira sessão no Parlamento irá decorrer na próxima segunda-feira, 17 de dezembro.

, estando terminado até ao final do próximo ano. O prazo poderá estender-se, porém, até ao final de 2022.Esse período de transição destina-se a negociações com a União Europeia para que seja encontrada a melhor relação com o bloco a 27. A UE já disse estar preparada para essa próxima fase.“Vamos negociar um acordo comercial que permitirá que as regras do jogo sejam equitativas”, explicou esta sexta-feira Charles Michel, o mais recente presidente do Conselho Europeu.

Escócia não desiste da independência

No primeiro dia após a vitória, Boris Johnson teve já de se debater com a determinação da primeira-ministra escocesa de permanecer na União Europeia.De acordo com o diário britânico, a primeira-ministra vai publicar, na próxima semana, um plano para a realização de um novo referendo sobre a independência escocesa.Sturgeon considera que a vitória “avassaladora” do Partido Nacional Escocês é motivo suficiente para que possa publicar o “caso democrático detalhado” e obter do Governo conservador de Johnson a transmissão dos poderes legais que permitem a realização de um referendo.“Não se trata de pedir permissão a Boris Johnson ou a qualquer outro político de Westminster”, afirmou, porém, a primeira-ministra.Segundo um porta-voz do Governo, Boris Johnson já telefonou a Nicola Sturgeon para lhe dizer que recusa um referendo e para frisar o compromisso de fortalecer a união no Reino Unido.“O primeiro-ministro transmitiu que está agora numa posição em que pode concretizar o Brexit de uma forma que permite a todo o Reino Unido avançar em conjunto, fornecendo certezas aos negócios escoceses e melhorando as vidas do povo da Escócia”, declarou o porta-voz.

"O primeiro-ministro deixou claro que continua a opor-se a um segundo referendo para a independência, permanecendo do lado da maioria das pessoas da Escócia, que não querem regressar a um cenário de divisão e incerteza", acrescentou.







Nicolas Sturgeon diz ter respondido a Johnson que a decisão do Partido Nacional Escocês de dar ao povo uma escolha deve ser respeitado.



And I made clear that @theSNP mandate to give people a choice must be respected - just as he expects his mandate to be respected. https://t.co/nKYryQ9UKX — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 13, 2019

O primeiro-ministro também telefonou ao primeiro-ministro do País de Gales, Mark Drakeford, para deixar claro que “o Reino Unido é mais forte quando as quatro nações se unem e trabalham em conjunto para libertar o potencial do país”.