Reino Unido acelera investimento na defesa para chegar aos 2,5% em 2027

"Cumpriremos o nosso compromisso de gastar 2,5% do PIB na defesa, mas vamos antecipá-lo para atingirmos esse nível em 2027 e mantê-lo-emos durante o resto desta legislatura", que termina em 2029, revelou, durante uma intervenção no parlamento.

Starmer adiantou que, em função das condições económicas e orçamentais e outras necessidades estratégicas e operacionais, o objetivo é aumentar este valor para 3% durante um próximo mandato, se for reeleito.

Este aumento, "a curto prazo, só pode ser financiado através de escolhas difíceis e, neste caso, isso significa que reduziremos a nossa despesa com a ajuda ao desenvolvimento, passando dos atuais 0,5% do Rendimento Nacional Bruto [RNB] para 0,3% em 2027".

"Temos de mudar a nossa postura em matéria de segurança nacional porque um desafio único exige uma resposta único. Isso exige algumas escolhas extremamente difíceis e dolorosas", lamentou.

Starmer qualificou este como "o maior aumento sustentado da despesa com a defesa desde o fim da Guerra Fria", necessário para manter o apoio à Ucrânia na defesa contra a Rússia.

"Temos de apoiar a Ucrânia, porque se não conseguirmos uma paz duradoura, a instabilidade económica e as ameaças à nossa segurança só irão aumentar. E assim, à medida que a natureza desse conflito muda, como tem acontecido nas últimas semanas, a nossa resposta torna-se mais nítida, uma nova era que temos de enfrentar", disse.

Enquanto membro da NATO, o Reino Unido comprometeu-se a gastar 2% do PIB em despesas de defesa e as últimas estimativas da NATO mostram que o Reino Unido gastou 2,3% do PIB com a defesa em 2024.

O programa eleitoral trabalhista de 2024 prometeu uma subida para 2,5% do PIB em defesa, mas até agora Starmer não se tinha comprometido com um prazo específico para a sua concretização.

Segundo Starmer, a partir de 2027, o Governo prevê gastar mais 13,4 mil milhões de libras (16,2 mil milhões de euros) na defesa todos os anos.

A partir desse ano, os serviços de informação e segurança serão incluídos no orçamento da defesa, aumentando a despesa para 2,6% do PIB.

A líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, aprovou a medida e a redução no orçamento da ajuda externa e repetiu a sugestão feita durante o fim-de-semana de também cortar a despesa na segurança social.

"Será que o primeiro-ministro pode dizer com confiança que 2,5% até 2027 é suficiente? Porque temos de ver exatamente como é que vamos financiar isto. O primeiro-ministro não deve aumentar ainda mais os impostos, pois isso vai destruir a nossa economia", avisou.

O anúncio do Governo britânico acontece dias antes de uma visita de Keir Starmer a Washington para se reunir com o Presidente dos Estados Unidos na quinta-feira para tentar convencer Donald Trump de que são necessárias garantias de segurança para qualquer acordo de cessar-fogo com a Rússia na Ucrânia.