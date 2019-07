Reino Unido acusa Irão de tentar bloquear navio britânico

O navio deixou o Golfo Pérsico e navegava pelo Estreito de Ormuz quando três embarcações com bandeira do Irão se aproximaram e ordenaram que o navio seguisse em direção a águas iranianas.



Isso não chegou a acontecer porque a Marinha Real Britânica interveio e ajudou a embarcação da empresa petrolífera BP a seguir o curso previsto.



A tensão no Estreito de Ormuz, por onde é transportado quase um terço do petróleo bruto mundial, atingiu o pico nas últimas semanas.



Os Estados Unidos já acusaram o Irão de vários ataques contra petroleiros, e foi também na região que Teerão abateu um drone norte-americano.