Reino Unido acusado de abandonar 38 pessoas à deriva no Canal da Mancha

Os serviços britânicos afirmaram que apoiariam as pessoas que seguiam a bordo de um bote, para tentar chegar ao Reino Unido. Mas não o fizeram, colocando as vidas dos 38 migrantes em risco.Segundo o sindicato Solidaires Douanes, que representa os guardas costeiros franceses, os serviços britânicos teriam garantido que iriam iniciar uma operação de salvamento. O bote acabou por ficar à deriva nas águas francesas do Canal da Mancha.

O incidente aconteceu no dia 2 de janeiro e o sindicato afirma que a embarcação chegou à parte britânica do Canal da Mancha por volta das 17h30, hora francesa.

Na mesma noite, o Kermorvan emitiu uma declaração a condenar as autoridades britânicas por não terem conseguido salvar o bote, depois de terem assumido um compromisso com a guarda costeira francesa para o fazer.Rémi Vandeplanque, um guarda costeiro francês envolvido na operação de salvamento, afirmou ao jornal The Guardian , que esta foi uma situação sem precedentes.Rémi Vandeplanque, que falou em nome do sindicato, acrescentou que o bote se encontrava à deriva em águas francesas e os migrantes que estavam a bordo tentaram regressar às águas britânicas. No entanto, tiveram dificuldades devido às correntes, ao vento e a falhas de GPS nos telemóveis.“Por volta das 21h00 (20h00 em Lisboa), quando foram resgatadas, as pessoas que seguiam a bordo do bote estavam exaustas, com medo e em hipotermia. Demos-lhe comida e bebidas quentes. Todos sobreviveram. O Reino Unido não os empurrou de volta, mas deixou-os à deriva”, acrescentou.

Segundo dados do Ministério da Defesa do Reino Unido, um pequeno barco com 44 pessoas a bordo chegou ao país a 2 de janeiro. A 3 de janeiro não se registaram travessias em pequenas embarcações.

O sindicato acrescenta que a guarda costeira francesa foi informada pela embarcação Border Force Typhoon que não tinha espaço a bordo.Contudo, disseram que garantiriam a segurança do bote e que outro barco de salvamento estava a caminho.