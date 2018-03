Reino Unido alerta para possibilidade de ataques terroristas em Portugal

Carlos Santos Neves - RTP29 Mar, 2018, 22:32 / atualizado em 29 Mar, 2018, 22:37 | Mundo

“Há uma maior ameaça de ataques terroristas em todo o mundo contra interesses do Reino Unido e cidadãos britânicos por grupos ou indivíduos motivados pelos conflitos no Iraque e na Síria”, lê-se numa nota agora publicada no portal do Governo de Theresa May.



Tais ações, prossegue Londres, podem ser indiscriminadas e visar “locais religiosos, incluindo igrejas”.



O alerta para as deslocações a território português integra uma lista com dezenas de outros países. O objetivo é esclarecer os britânicos sobre diferentes aspetos do quotidiano além-fronteiras: legislação, tradições, serviços de saúde e riscos de desastres naturais.Segundo os dados do Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros, só em 2015 deslocaram-se a Portugal 2,6 milhões de ingleses.



No Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2017, submetido esta quinta-feira à Assembleia da República, a ameaça terrorista em Portugal é tida como moderada. Todavia, é referida a possibilidade de o território do país servir de “plataforma de trânsito ou apoio logístico para o recrutamento de jihadistas.



“Continuam a não ser identificadas referências específicas” a Portugal entre os veículos de propaganda de grupos extremistas, escreve-se no RASI.



Em concreto, as autoridades estão atentas a um grupo de portugueses conotados com o Estado Islâmico que permanece na região dos conflitos da Síria e do Iraque. E que terão posições de relevo na hierarquia da organização terrorista fundada por Abu Bakr al-Baghdadi. A possibilidade de regresso a Portugal, ou a outro país da Europa, é um foco de preocupação.



Trata-se também, nos termos do RASI, de uma preocupação “securitária pela possibilidade de regresso à Europa de jovens sem antecedentes, mas já informados pela ideologia jihadista e expostos durante anos à violência da organização terrorista Estado Islâmico, considerando as suas práticas como normais, legítimas e adequadas”.



O Relatório Anual de Segurança Interna agrega indicadores de criminalidade compilados pela Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Autoridade Tributária e Aduaneira e Polícia Judiciária Militar.



