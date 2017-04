Reino Unido antecipa eleições: Vitória dos conservadores tornará Brexit mais difícil

Estabilidade política e a força dos números para exibir à mesa em Bruxelas. Theresa May quer para o Reino Unido um governo sem contestação, com liberdade para negociar a saída da União Europeia de acordo com a decisão do povo.



"avancemos todos com os nossos planos para o Brexit, e os nossos programas alternativos para a governação e deixemos o povo decidir", afirmou a primeira-ministra.



Nas ruas de Londres, as pessoas vêm neste anúncio mais taticismo do que uma verdadeira opção estratégica. As sondagens dão aos conservadores uma vantagem de 21 pontos percentuais sobre os trabalhistas (somando mais de 40% das intenções de voto). A antecipação de eleições, que apenas deveriam acontecer em 2020, é vista como uma oportunidade para um reforço do poder de Theresa May dentro do partido..



Ainda assim o líder da oposição fala nestas eleições como uma oportunidade para "um levantar do país contra as politicas falhadas deste governo" e para questionar o eleitores sobre "um Brexit que sirva a todos".



Os trabalhistas estão no entanto a atravessar uma fase de profunda divisão interna. Muitos dos atuais deputados do partido já anunciaram que vão recusar uma nova candidatura sob a liderança de Jeremy Corbyn.



O grosso da oposição mediática deverá vir dos nacionalistas escoceses. Nicola Sturgeon já deixou claro que vai fazer campanha contra Theresa May, a favor dos interesses não do Reino Unido, mas da Escócia.



A primeira-ministra escocesa garante que a antecipação de eleições "é apenas uma oportunidade para esmagar a oposição" e para garantir ao atual governo um mandato em branco para "aumentar a deriva à direita" que significa, garante Nicola Sturgeon, "não apenas o mais uma saída violenta da União Europeia, como como mais austeridade e cortes nos serviços públicos".



Os Liberais Democratas são da mesma opinião. O partido, depois de cinco anos no governo com os conservadores, passou, em 2015, de 57 para apenas 8 deputados.



Desde que David Cameron, após o referendo que ditou a saída do país da União Europeia, apresentou demissão, eram a única força política a não reconhecer legitimidade democrática a Theresa May, e a exigir eleições antecipadas.



"Não foi dado a Theresa May nenhum mandato para tirar o país do mercado único europeu e para fazer uma saída sem acordo". Tim Farron, o líder dos Liberais democratas garante esta é também a oportunidade para os eleitores se decidirem por uma verdadeira oposição aos conservadores da primeira-ministra "algo que atualmente não têm com os trabalhistas".



Na primeira hora após o anuncio de que o país vai escolher um novo governo a oito de junho, os liberais democratas juntaram mil novos membros às fileiras do partido.