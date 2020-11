Reino Unido anuncia maior investimento militar em 30 anos

Boris Johnson apresenta esta quinta-feira uma nova aposta ao nível orçamental que pretende fortalecer a posição do Reino Undo no mundo.





“Tomei esta decisão, ao mesmo tempo que enfrentamos uma pandemia, porque a defesa do nosso Reino deve estar em primeiro lugar” afirmou num comunicado.





“A situação internacional é a mais perigosa e intensamente competitiva que em qualquer momento desde o fim da Guerra Fria. O Reino Unido deve ser fiel à sua história e deve ficar ao lado dos aliados. Para que isso possa acontecer, temos de atualizar os nossos recursos em toda a linha”, acrescentou.







O plano será apresentado por Boris Johnson esta quinta-feira num discurso ao Parlamento, intervenção que será feita partir da residência oficial do primeiro-ministro uma vez que este continua em isolamento, após ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19.





Apesar das dificuldades económicas agravadas pela crise pandémica, este é o maior investimento militar do Reino Unido desde o fim da Guerra Fria, numa altura em que o país procura redefinir o lugar no mundo após a saída da União Europeia.





O novo reforço a nível financeiro surge uma semana depois de Boris Johnson ter garantido ao Presidente-eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que o Reino Unido continuará a ser um valioso aliado militar para Washington.





Com este investimento extraordinário, Downing Street pretende reforçar a posição do Reino Unido como segunda maior potência ao nível militar na NATO e o maior a nível europeu.





A revisão orçamental hoje anunciada tem por base um estudo do Governo sobre Defesa e Segurança (Integrated Review) que será publicado no próximo ano. O investimento deverá permitir ao Reino Unido reforçar a aposta em áreas como a exploração espacial e o ciberespaço e, de acordo com a BBC, poderá levar à criação de 40 mil novos empregos no país.





Espera-se, no discurso de hoje, que Boris Johnson anuncie também a criação de uma nova agência dedicada à inteligência artificial, a criação de uma força cibernética nacional para proteção dos dados dos cidadãos e ainda um novo esforço espacial que resulte num primeiro lançamento espacial em 2022.





Na sequência deste incremento de investimento, a imprensa britânica tem especulado que o mesmo só será possível à custa de um corte significativo no orçamento dedicado à ajuda externa, algo que o secretário britânico da Defesa, Ben Wallace, nega.





“Não vamos abandonar o campo de batalha ao nível da ajuda internacional. Continuamos a ser um dos doadores mais generosos”, frisou em declarações à britânica Sky News.







À BBC, o responsável explicou que o objetivo será deixar de dar prioridade ao armamento mais antigo e desatualizado, o que irá deixar "espaço para investir".







“Quando olhamos para as Forças Armadas vemos que os equipamentos estão desatualizados. Os nossos adversários, no resto do mundo, têm melhores equipamentos, e por isso maior capacidade para nos atacar ou prejudicar. (…) Quando isso acontece, o tempo esgota-se e é preciso um esforço de modernização”, acrescentou em entrevista esta quinta-feira à BBC.