Reino Unido assina acordos para a compra de 90 milhões de doses de vacinas

Um acordo semelhante tinha já sido feito com a farmacêutica AstraZeneca, com a qual o ExecutivoO Reino Unido está, assim,. A desenvolvida em Oxford é feita a partir de um vírus modificado geneticamente; a das farmacêuticas BioNtech e Pfizer injeta parte do código genético do novo coronavírus e, por fim, a da Valneva utiliza uma versão inativa do SARS-CoV-2.“O facto de termos tantos candidatos promissores mostra o ritmo sem precedentes a que nos estamos a mover”, considerou à BBC Kate Bingham, líder dado Governo britânico para a procura de uma vacina contra o novo coronavírus.“Mase, se a conseguirmos, pode não ser uma vacina que impeça a infeção, mas que apenas reduza os sintomas”, alertou a responsável.

Caso uma vacina eficaz venha a ser desenvolvida, o Reino Unido dará prioridade aos profissionais de saúde e aos cuidadores, assim como às pessoas de elevado risco.

Considerada por especialistas como a melhor das ferramentas para combater a Covid-19, a vacina certa continua a ser procurada por várias empresas e países, não sendo ainda previsível qual das tentativas será a vencedora.Neste momento. Algumas delas conseguiram provocar uma resposta imunitária, mas nenhuma provou ainda conseguir proteger da infeção pelo novo coronavírus.Prevê-se que nenhuma vacina consiga provar totalmente a sua eficácia até ao final deste ano e que uma vacinação a nível global não seja possível até 2021.Até lá,através dode registo do Serviço Nacional de Saúde para a pesquisa de vacinas contra a Covid-19.“Agora que existem várias vacinas promissoras no horizonte, precisamos de apelar novamente à generosidade do público para nos ajudar a descobrir quais delas são as mais eficazes”, explicou à BBC Chris Whitty, médico e consultor científico do Governo do Reino Unido.Para além de apostar em vacinas,produzidos através de anticorpos neutralizadores, que têm o potencial de desativar o vírus.Este tipo de tratamento poderá eventualmente ser administrado a pessoas que não podem receber a vacina por terem um sistema imunitário debilitado ou por estarem a ser submetidas a tratamentos para o cancro.