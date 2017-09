Reino Unido aumenta nível de alerta para o máximo

RTP15 Set, 2017, 20:44 / atualizado em 15 Set, 2017, 21:19 | Mundo

Após o ataque desta manhã no metro de Londres que feriu 29 pessoas, o nível de segurança no Reino Unido foi aumentado para o seu máximo. O anúncio foi feito por Theresa May, primeira-ministra britânica.



"Durante este período, os militares vão substituir os polícias nos seus deveres em locais sensíveis que não estão ao acesso do público", declarou May.



Entretanto, o Estado Islâmico já reivindicou o ataque na estação de Parsons Green, no metro de Londres. A presidente do executivo britânico já havia dito que a explosão desta manhã tinha sido um "ato cobarde", predestinado a causar estragos maiores.



Theresa May instou para que se combata a propaganda terrorista na Internet e garantiu aos britânicos que as autoridades estão munidos das ferramentas necessárias para combater os terroristas.

Caça ao homem no Reino Unido



A polícia britânica revelou esta noite que as investigações para capturar o suspeito do atentado desta manhã estão a decorrer de forma positiva, informou Mark Rowley, responsável pela unidade antiterrorismo britânica.



Rowley explicou que as autoridades estão a passar a "pente fino" as imagens das câmaras de vigilância e a examinar resquícios do engenho que explodiu numa carruagem do metro de Londres.



"Esta é uma investigação complexa que continua a grande velocidade", declarou Rowley.