Reino Unido avisa contra fatura extorsiva" no Brexit: podem esperar sentados

Christopher Marques - RTP 11 Jul, 2017, 17:52 | Mundo

A declaração do chefe da diplomacia britânica foi feita esta terça-feira no Parlamento, na sequência da pergunta de um deputado eurocético dos Conservadores. Philip Hollobone pressionou Boris Johnson a rejeitar o pagamento de uma indemnização milionária à União Europeia.



O deputado argumentou que Londres já contribuiu, desde a adesão ao mercado único, com 206 mil milhões de libras (230 mil milhões de euros) para o projeto europeu. Seguiu-se a pergunta: “Deixará claro à União Europeia que caso eles queiram mais um cêntimo que seja podem esperar sentados?”, questionou.

60 mil milhões de euros

"Linguagem tola e arrogante"



Na resposta, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros considerou a opinião “válida”. “Os valores que eles têm proposto a este país parecem-me ser extorsionários e parece-me que ‘podem esperar sentados’ é uma expressão inteiramente adequada”, afirmou Johnson.O ministro de Theresa May, tal como o deputado Hollobone, utilizou a expressão britânica “”, que significa literalmente “podem ir assobiar”. Os britânicos utilizam-na como o equivalente à expressão portuguesa “podem esperar sentados”.O aviso de Boris Johnson surge numa altura em que as negociações que conduzirão ao Brexit já tiveram início. A União Europeia tem defendido que o Reino Unido terá de pagar aos Estados europeus pela sua saída, de forma a assegurar, nomeadamente, o pagamento de salários e pensões dos trabalhadores da União Europeia e de compromissos anteriormente assumidos.Não é claro o valor que será exigido por Bruxelas, mas onoticiou que poderá chegar aos 100 mil milhões de euros. Em março, o chanceler austríaco tinha dito que os cálculos apontavam para um pagamento de 60 mil milhões de euros. Este deverá ser um dos pontos difíceis das negociações entre Londres e Bruxelas.Ao The Guardian, fontes do Governo britânico sugeriram que a primeira-ministra britânica poderá mesmo abandonar as negociações em setembro para mostrar a sua oposição à indemnização pedida por Bruxelas.Apesar da posição forte que apresentou na Câmara dos Comuns, o ministro mostrou-se certo que haverá acordo entre Londres e Bruxelas, garantindo não haver um plano B.“Não há plano para o caso de não haver acordo porque iremos conseguir um excelente acordo”, afirmou. A informação acabou no entanto por ser corrigida pelo Governo britânico.assegurou já que estão a ser preparados “planos de contingência” para diferentes cenários.A atitude de Boris Johnson no debate mereceu críticas por parte dos trabalhistas. Jeremy Corbyn considerou “ridículo” que um governante se refira a estas negociações com uma “linguagem tola e arrogante”.“Trate as pessoas com respeito e há grande probabilidade de que também será tratado com respeito. Se começar com este tipo de reparos, que tipo de resposta é que espera receber”, questionou o líder trabalhista.Corbyn irá reunir-se esta quinta-feira com Michel Barnier, o homem escolhido pela Comissão Europeia para representar os 27 nas negociações. O líder trabalhista considera que Londres deve negociar com sensibilidade e de forma inteligente, pagando apenas "o que está legalmente obrigado a pagar".