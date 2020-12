Reino Unido bloqueado. Caos no transporte de mercadorias

A situação é de caos no Sul de Inglaterra com centenas de camiões parados sem conseguirem sair do país para entrarem em França. O transporte de mercadorias através do Canal da Mancha está paralisado.





muito em breve será possível atingir um acordo que possa levar à reabertura das fronteiras. A França encerrou as fronteiras para impedir a entrada de pessoas do Reino Unido, numa reação imeadiata ao anúncio de uma nova estirpe do vírus.As negociações em curso levaram entretanto vários responsáveis políticos a avançar que





A BBC adianta que esse acordo pode mesmo ser atingido ainda esta tarde.





Já esta manhã, a ministra britânica do Interior afirmou que estão a trabalhar num plano de contingência para testar todos os camionistas antes de passarem o Canal.





Disse ainda esta responsável que os britânicos não devem recear qualquer problema no abastecimento dos supermercados. "Há comida suficiente", afirmou.





Nesta altura, mais de 40 países decidiram bloquear os voos do Reino Unido para os respetivos países.





A cada hora que passa mais nações decidem fechar as fronteiras com os britânicos, o que já levou a Organização Mundial da Saúde a pedir para que os riscos desta nova estirpe sejam colocados em contexto.





Diz a OMS que novas estirpes são uma parte normal da evolução de uma pandemia, garantindo que não estão "fora de controlo".





Esta situação está também a provocar danos colaterais. A Suécia encerrou a fronteira com a Dinamarca, depois de terem sido lá detetados vários casos da nova estirpe.





E também já há várias nações que estão a fechar portas à África do Sul onde terá sido descoberta uma outra estirpe deste vírus.