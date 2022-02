Reino Unido. Boris Johnson à beira de enfrentar moção de confiança

Diversos deputados conservadores têm considerado que o chefe de Governo comprou algum tempo ao trazer uma nova equipa ao número dez de Downing Street. Ao, um dos maiores financiadores do partido defendeu esta como

“O nosso líder partidário, Boris Johnson, é o melhor candidato a primeiro-ministro e agora não tem nada a perder. Por isso deve ser audaz e tomar decisões urgentes para estabilizar a situação no mercado da energia e na economia em geral”, declarou Alexander Temerko.





“E recomendo que considere seriamente mudanças, purgando do seu gabinete aqueles que tentem desencadear lutas internas em vez de se focarem nos assuntos ministeriais”.

O Governo britânico foi sujeito a modificações depois de, este mês, vários funcionários terem renunciado aos cargos na sequência do “partygate”, nome dado ao conjunto de polémicas sobre festas em Downing Street que terão violado as restrições impostas para controlar a pandemia de covid-19.

Até agora, 15 deputados britânicos exigiram a demissão do primeiro-ministro e cerca de metade confirmaram publicamente ter enviado cartas de “retirada de confiança”.

Os escândalos levaram já vários deputados conservadores e trabalhistas a escreverem cartas de “falta de confiança” no primeiro-ministro, exigindo a sua demissão.e o cargo de Johnson ficará em risco.Críticos do primeiro-ministro disseram aoque o número pode estar prestes a ser alcançado. “É difícil saber ao certo, mas”, afirmou um ex-ministro. “No entanto, [Boris Johnson] pode muito bem sobreviver a uma eventual votação”.“Os conservadores têm ainda muito para oferecer ao nosso país, por isso é vital que os deputados tenham em consideração todas as opções necessárias para colocar novamente o partido no caminho certo”, considerou no domingo o ex-membro do Parlamento Mark Harper.

Nova polémica poderá complicar estratégia de Boris Johnson

Para piorar o cenário, o líder do Reino Unido poderá estar prestes a ter mais escândalos em mãos.O seu antigo conselheiro, Dominic Cummings – que revelou pormenores sobre as festas na residência oficial do primeiro-ministro - estará agora a planear levantar questões sobreNuma tentativa de contrariar as polémicas e de se manter na liderança, a equipa do primeiro-ministro está a planear avançar esta semana uma série de decisões estratégicas. O plano pode, porém, ser dificultado pelo facto de 12 ajuntamentos em Downing Street estarem ainda sob investigação pela polícia.Até agora,. Já o chefe de gabinete passou a ser o antigo ministro Steve Barclay.Guto Harri disse estar “orgulhoso por integrarque permitirá ao primeiro-ministro e ao seu gabinete operarem de modo eficaz e cumprirem as promessas que fizeram à população”.