Reino Unido. Boris Johnson perde dois importantes elementos da sua equipa

Boris Johnson deixou implícito que Keir Starmer optou por não processar o pedófilo e antigo apresentador da BBC Jimmy Savile, quando era procurador em 2009. Nas palavras de Johnson, Starmer “passou a maior parte do tempo a perseguir jornalistas e falhou a acusação a Jimmy Savile”, apesar de não haver qualquer indício de que Starmer tivesse qualquer papel na decisão.O primeiro-ministro retratou-se posteriormente mas não pediu desculpa. “Não estou a falar sobre o histórico pessoal do líder da oposição quando ele era procurador e entendo totalmente que ele não teve nada a ver com essas decisões. Eu estava a fazer uma observação em relação à sua responsabilidade pela organização como um todo. E acho que as pessoas podem entender isso. E quero realmente esclarecer isto porque é importante”, disse mais tarde às televisões.As palavras de Johnson não foram suficientes para Munira Mirza. Por considerar que o ataque foi “, Munira Mirza apresentou a demissão em carta tornada pública pelo Spectator ”, justificou a assessora. Notando que Johnson é um “homem melhor do que muitos dos seus detratores alguma vez vão entender”, Munira Mirza considerou ser “”.Munira Mirza trabalhou 14 anos com Boris Johnson, que chegou a nomeá-la no início do ano como uma das cinco mulheres que mais o inspiraram, juntamente com Malala Yousafzai, Boudicca, Kate Bush e a avó.





Casada com Dougie Smith, também assessor no Nº 10 de Downing Street, Munira Mirza – que foi membro do extinto Partido Comunista Revolucionário - começou a trabalhar com Boris Johnson era ele mayor de Londres (2008-2016).



A saída de Munira Mirza é considerada como um duro golpe para Johnson, que já admitiu ter pena de perder a assessora, mas afirmou que não concordava com os seus argumentos. No entanto, um funcionário de Downing Street disse ao Politico que “Boris sentirá mais tristeza do que Maria ao ver Cristo na cruz. É esse o nível de vazio deixado na sua vida”.



O antigo assessor e agora arqui-inimigo de Boris Johnson Domminic Cummings considera que a saída de Munira Mirza é “um sinal inconfundível de que o bunker está a desmoronar-se e este primeiro-ministro está acabado”. Cummings instou os ministros a mostrarem uma “centelha de coragem moral” semelhante e a renunciarem.



A chefe da unidade política vai ser substituída pelo deputado Andrew Griffith e antigo executivo do canal televisivo Sky.



Horas após o anúncio de Munira Miza, o diretor de comunicações também anunciou que estava de saída da equipa de Boris Johnson. De acordo com o tablóide Daily Mail, conhecido apoiante de Johnson, Jack Doyle terá dito à equipa que foi sempre sua intenção de apenas ficar dois anos neste cargo, inicialmente com menos visibilidade, e que a sua vida familiar sofreu muito com os escândalos das últimas semanas.