Reino Unido. Câmara dos Comuns vai afastar hipótese de eleições antecipadas para dia 15 de outubro

A Câmara dos Comuns reuniu-se pela última vez devido à suspensão de cinco semanas com o carismático Presidente do Parlamento a anunciar o abandono de funções.



John Bercow deixou um recado aos conservadores que o quiseram afastar do cargo.



O parlamento fecha pela segunda vez a porta à possibilidade de eleições antecipadas, um pedido de Boris Johnson.



Johnson teve esta manhã com o primeiro-ministro da Irlanda. O tema do encontro foi a cláusula mais crucial do Brexit: o Backstop, o dispositivo legal que impede uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, um território do Reino Unido.



O Chefe do executivo de Dublin deixou ainda claro que, Boris Johnson não apresentou qualquer alternativa.